导湿速干面料解析：是什么、如何发挥作用

导湿速干面料经过特殊设计，可将汗水从皮肤表面导离至面料外层，帮助汗水快速蒸发。此类面料利用毛细作用，通过合成纤维之间的微小通道将汗水传导至面料表面。因此，在运动过程中，你能保持相对干爽、凉爽与舒适。

聚酯纤维是应用十分广泛的导湿速干材料，也是 Nike Dri-FIT 系列服饰的核心材料。接下来，我们将介绍导湿速干面料的工作原理、不同材料的特点，以及如何正确护理导湿速干装备。