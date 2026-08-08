实际上，我们所有人都有时间好好照顾自己。有些人优先考虑其他事情，因此耽误了锻炼。比如优先花时间玩手机，如果认真回顾你度过的一天，你还会辩解自己无法从浏览 Instagram、Faccebook、发短信、上网或其他任意无所事事的休息时间中抽出 20、30 或 40 分钟吗？



所以，阻止你锻炼的，实际上并不是“我没有时间锻炼”，而是“我没有优先考虑锻炼”。这样一来，你便能重掌局面，调整自己的时间分配，优先进行锻炼。为此，你的锻炼时间必须固定下来。因为必须要优先考虑工作或孩子，你辩解自己无法优先进行锻炼，但在开口之前，请想清楚这一道理：好好照顾自己才是对大家都有益的。事实证明，锻炼有益于身心健康，你可以从中获益，升级为更好的员工和父母，成就最好的自己。



你必须足够爱自己才能真正改变自己的行为模式和生活，才能下定决心要优先照顾好自己。试着对自己说：“我至关重要。我值得如此。”今天，我要将以往花在刷 Instagram 上的时间用于锻炼。从长远来看，比起了解你的老同事或明星当天的动态，锻炼将令你更有成就感。明天就下定决心，减少使用令人分心的手机，优先进行锻炼。你值得如此。