足部过度内旋适合穿着什么鞋款？
选购指南
如果你的双足在跑步时会向内倾斜，那么你就需要购入适合足部过度内旋的鞋款，这类鞋款支撑力出众，可带来非凡稳定性和舒适感受。
如果你的双足在走路或跑步时会向内倾斜，那么这有可能是过度内旋，一种极为常见的足部着地姿势。 在这种情况下，你就需要购入支撑力出众的跑步鞋来帮助自己保持舒适畅动。
理想情况下，在走路或跑步时双脚应以中足着地。 这样你的体重就能均匀分布，冲击力也能均匀吸收。 此外，你的双足会向内倾斜 15%，使足弓自然压平。 这可以充分吸收冲击力，令脚踝和双腿在一条直线上，从而有效预防受伤。 这被称为正常内旋。
然而据估计，大多数人都有过度内旋的情况。 与 15% 的适度内旋不同，过度内旋者的足部在冲击力作用下会发生过度倾斜。 后跟外侧着地后，随着足弓塌陷，重量转移至足部内侧边缘，在抬步时对大脚趾和第二趾造成压力。
如何找到适合足部过度内旋的鞋款
有些鞋款在设计时就考虑到过度内旋的情况。 这类鞋款的起效原理是提供出众的缓震效果和足弓支撑，从而抵消过度内旋的倾向。
适合足部过度内旋的高稳定性鞋款通过加入中底运动控制装置，即所谓的内侧支撑装置，来稳定足部。内侧支撑（中底处的硬质材料）有助双足、脚踝和双腿呈对齐状态。 这使得后跟到足尖的运动更加顺畅，且不会在抬步时对大脚趾造成过大的压力。
Nike 强支撑鞋款专为塑就出色减震效果而设计，采用加宽掌型，打造出众稳定性，结合弧形外底，让后跟到足尖的过渡体验更加顺畅。 以下就是足部过度内旋者在选购理想鞋款时需要关注的要点。
科学的缓震配置
如果你有过度内旋的情况，那么你需要特殊的缓震技术。 选择柔软有弹性而且稳定性出众的泡绵，比如 Nike React 泡绵。 这款泡绵可在迈步时吸收冲击力，同时又不会减弱能量回馈效果。
Nike React 泡绵步步缓震，可回弹至原状，缔造稳定足底感受，助力一路畅行。 此外，Nike React 泡绵具有出众耐穿性。
耐穿稳定
过于柔韧的鞋款只会加重足部自然内旋的倾向。 务必穿着有助双足保持稳定的鞋款。
Nike Zoom Structure 跑步鞋中底搭载三重密度动态支撑系统。 该系统采用多重密度反向楔形泡绵，有助减轻足内旋程度。 该系列鞋款还配有不对称的 Nike Flywire 飞线，妥帖包覆足部，提供出色支撑，同时又不会增添滞重感。
坚实的足弓支撑
当双足内旋时，足弓就会塌陷。 你需要配有硬质中底的鞋款，此类鞋款能够提升支撑效果，贴合足弓自然形状，并有效保护足弓。 这有助改善足部姿势，提高跑步效率。
选择形似“弧形摇杆”的鞋款，可实现后跟到足尖的顺畅过渡体验。 这类鞋款为跑步动作的三个阶段带来出众支撑：让你在抬脚时畅享柔韧灵活性能，在向前迈步时获得流畅体验，以及在着地时感受出色缓震效果和足弓支撑力。
加固后跟稳定包裹装置
加固后跟稳定包裹装置是稳定性出众的鞋款共有的特点，可以在长跑过程中为过度内旋的双足提供出色支撑。 “后跟稳定包裹装置”是指鞋款后部的衬垫和里料，可减少滑动，在迈步时有效提升稳定性。 这对足部过度内旋的跑者来说至关重要，因为如果他们穿着稳定性不佳的鞋款，可能会扭到脚踝或引起脚踝疼痛。
如何判断自己是否过度内旋
步态的具体细节可能不易察觉。 但你或许曾受到足部疼痛或膝盖问题的困扰，而这可能就是不良的足部着地姿势造成的。 如果你不知道自己是否属于足外旋、过度内旋，还是其他截然不同的类型，那么这个快速指南可以帮助你确定自己是否存在足部过度内旋的问题。
1.检视你的步伐
可以请足科医生或物理治疗师帮忙分析你的步态。 如果你无法接触到足科医生，可以录下自己走路或跑步的样子。 如发现自己的双足向内倾斜，那就是过度内旋的迹象。
在步态分析中，过度内旋的另一个迹象是旋前变形综合症，又称膝外翻。 足部过度内旋会使膝关节偏移，引起内旋。 过度内旋严重的话，你可能会在照镜子时看到这一迹象。
2.检查你的鞋子
另一种方法就是检查你最常穿的跑步鞋。 是否存在一侧的磨损程度高于另一侧的现象？ 如果你的鞋子内侧边缘磨损更为严重（尤指大脚趾下方部位），就表明你足部过度内旋。 此外，如果你发现自己的鞋子磨损得厉害，那么或许是时候换双鞋了。
3.进行湿足测试
打湿双足，踩在能让你看清足印的表面上（干燥的混凝土地面、牛皮纸，等等）。 若能看到自己足部和足弓的完整轮廓，即表明足弓塌陷，存在过度内旋的风险。 若足部适度内翻，则应留下淡淡的足弓轮廓，这表明足弓柔韧灵活，并无塌陷。
常见问题
如何矫正过度内旋？
穿着合适的鞋款是治疗过度内旋的一个重要方法。 穿着缓震效果不佳的跑步鞋会让过度内旋的情况加重。 选择能为足弓和脚踝提供稳固支撑的鞋款，有助纠正姿势。
当跑步鞋的内侧边缘开始出现过度磨损的迹象时，过度内旋者务必要更换跑步鞋。 磨损的鞋底只会让问题变得更加严重。
除了穿着合适的鞋款，锻炼足弓及周围肌肉也能治疗过度内旋。 以下是一些精选训练：
- 外倾练习：双脚站立，与臀部同宽，慢慢地让身体重量向双足外侧倾斜。 控制动作，向内复位。 重复 10 次。
- 坐姿小腿拉伸：坐在地上，小腿前伸，用手去够足尖、脚踝或小腿。 这个动作有助缓解由过度内旋引起的跟腱紧绷。
- 足弓弯曲动作：双脚平放在地上，挤按大脚趾、小趾和后跟，以使足弓收缩。 保持 10 秒，并重复 10 次。
足部过度内旋严重，适合穿着什么鞋款？
如果足部过度内旋严重，在选购鞋款时请注重选择 Nike React 技术。 内侧边缘的额外缓震配置有助纠正不平衡的迈步动作，进而更好地分散重量和支撑足弓。
造成过度内旋的原因是什么？
过度内旋与扁平足有关。 造成扁平足的原因可能是遗传，也可能是足部过于柔韧，导致足弓缺乏结构刚性。 虽然足弓应在受到冲击力时变平，但同时也应保持相当的结构性，以防过度向内倾斜。
过度内旋会带来什么影响？
许多专家认为过度内旋是造成跟腱炎、足底筋膜炎、外胫夹疼痛、后跟或足部疼痛，以及肌肉、韧带和肌腱损伤等伤病的原因。 足部过度内旋会引起胫骨、股骨和骨盆带的旋转。
2007 年 1 月刊登于《步态与姿势》(Gait & Posture) 的一项研究发现，足内旋 2 到 3 度会导致行走时骨盆前倾的几率增加 50% 到 75%。 骨盆前倾与腰部、臀部和腿部疼痛，以及步态问题和下半身伤病有关。
过度内旋的危害大吗？
由于双足、脚踝、膝盖和骨盆的内旋张力，过度内旋会增加你在跑步时受伤的风险。 这可能会导致下肢和腰椎的疼痛及失衡。 然而，这是一种十分常见的足部着地姿势，也可能并不会引起任何症状。