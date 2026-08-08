告别久坐

训练与营养秘诀
最近更新：2020年5月20日

Ryan Flaherty

告别久坐

做做这些简单的伸展运动，缓解久坐带来的不良影响。

无论是日常运动爱好者还是职业运动员，几乎我所有的合作伙伴都有久坐造成的臀部问题。想想数千年来，人类为了觅食果腹不得不整日四处奔走，我们的身体正是为了满足运动需求演化而来。然而，时至今日，我们比以往坐着的时间长很多。不用说，这必然会导致身体状况出现问题。

要缓解久坐的危害，最好的办法就是增加受影响部位的活动时间，保持肢体灵活性。每天晚上，不妨花 20 分钟从头到尾做完这项伸展训练。

  1. 胸肌。
    当我们坐着的时候，我们会向前弯曲肩膀，压迫胸肌，导致胸肌处于紧绷状态。因此，我们可以站在门口，双手与肩同高，伸展胸肌。向前走动，将双手仍然置于身后的门口处，并将胸部往上抬。
  2. 髋屈肌。
    人体保持坐姿时，髋屈肌同样处于受压迫状态。通过弓箭步拉伸髋屈肌，保持背部挺直（不要向前或向后弯曲）。
  3. 股二头肌。
    当你在办公桌前、汽车里或沙发上坐着的时候，股二头肌都处于受压迫状况。因此，你可以仰卧在地板上，双腿贴墙抬高，伸展股二头肌。

“研究表明，如果想要将新的健康行为（如这三项日常伸展运动）自然融入日常生活，最好的办法就是使之与现有行为相结合。”

Ryan Flaherty

研究表明，如果想要将新的健康行为（如这三项日常伸展运动）自然融入日常生活，最好的办法就是使之与现有行为相结合。因此，当你晚上看电视时，就别一直坐在沙发上。你可以站起身来，做一做这些伸展运动，缓解久坐的不良影响。当你逐渐习惯做些伸展运动后，你可能就会感觉到身体变得轻快起来，行动也更灵活自然了。

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首次发布日期：2020年4月13日