研究表明，如果想要将新的健康行为（如这三项日常伸展运动）自然融入日常生活，最好的办法就是使之与现有行为相结合。因此，当你晚上看电视时，就别一直坐在沙发上。你可以站起身来，做一做这些伸展运动，缓解久坐的不良影响。当你逐渐习惯做些伸展运动后，你可能就会感觉到身体变得轻快起来，行动也更灵活自然了。