Nike Structure 26 强势登场：支撑、舒适与性能的全新标杆

产品新闻

Nike Structure 系列最新鞋款重磅发布，带来突破性的支撑系统，让每一位跑者都能安心迈步、尽情奔跑。

最近更新：2025年7月3日
阅读时长 5 分钟

亮点揭秘：

  • 中足支撑系统：搭载 Nike 迄今最先进的稳定系统，赋予跑者更强支撑与安心感。
  • ReactX 缓震科技：Nike 在 Structure 26 中首次启用柔软舒适的 ReactX 缓震中底。
  • 备受信赖的历史传承：全新升级鞋款 Structure 26 延续三十年创新传承，专为追求稳定支撑与顺畅过渡体验的跑者打造。
通知我
Nike Structure 26，支撑性、舒适度与性能新标杆重磅登场

无论是日常短途训练还是备战长距离赛事，Nike Structure 26 都是理想之选。专为步态偏内旋的跑者打造，提供精准支撑与柔软缓震，让你专注奔跑，尽情释放潜能。

ReactX 缓震中底搭配先进的稳定支撑系统，为跑者注入前所未有的信心，助力每一次全力以赴。

Nike 跑步资深产品线经理阿什莉·坎贝尔 (Ashley Campbell) 表示：“我们始终关注那些需要额外支撑的跑者。Structure 系列的理念在于建立信赖，并给跑者带来始终如一的稳定体验。我们希望打破这一品类一贯的沉稳刻板，注入更多活力与灵感。”

“Structure 系列的理念在于建立信赖，并给跑者带来始终如一的稳定体验。我们希望打破这一品类一贯的沉稳刻板，注入更多活力与灵感。”

阿什莉·坎贝尔 (Ashley Campbell)

Nike Structure 26，支撑性、舒适度与性能新标杆重磅登场
Nike Structure 26，支撑性、舒适度与性能新标杆重磅登场

不断创新

在 Nike 改进 Structure 25 的过程中，设计团队看到了一个绝佳的机会：他们用 Nike 最优秀的缓震平台之一 ReactX 泡棉替换了原有的中底材料。Structure 26 除了带来更柔软的脚感，从脚跟到脚趾的过渡也比 25 更平滑。

“我最喜欢 Structure 26 的一点，就是它在提供舒适感的同时，又不会软塌不稳，”Nike 运动员、金牌得主科尔·霍克 (Cole Hocker) 分享道，“它很好地兼顾了舒适性与支撑性，让我在训练中保持耐久。”

Structure 26 的创新远不止于中底泡棉的升级。这款跑鞋的核心亮点在于其搭载的 Nike 中足支撑系统，它能为跑者的步态提供强大的稳定性。这项设计尤其适合那些容易出现过度内旋的跑者。它能在不过度干预自然步态的前提下，实现顺畅、自然的过渡。

Structure 26 首次采用全新网眼鞋面与重新设计的外底，为跑者带来最佳的舒适性和性能。鞋面的增强填充还能更好地贴合多种脚型，同时具备出色的支撑性。高冲击部位的抓地力与耐磨性表现同样出色。

选购 Nike Structure 运动鞋

查看全部

每一项创新，皆经严苛测试验证

如果没有一个严谨全面的测试流程，Structure 26 的诸多创新就无法实现。正因为有了与耐克运动研究实验室的紧密协作，设计团队才能验证这一全新鞋款的表现。

最终，这款集稳定性与舒适性于一身的公路跑步鞋应运而生，为精英运动员与日常跑者在每一公里中增添一份从容与自信。

Nike Structure 系列是 Nike 公路跑鞋产品系列中的三大核心鞋款之一，专注提供稳定支撑与缓震表现，不断演进以满足跑者对稳定性的需求。Nike Vomero 则主打极致缓震，带来奢华般的舒适脚感；而 Nike Pegasus 则以灵敏回弹见长，助你在每一步中持续释放能量。 无论跑多远、在哪儿跑，这一系列鞋型都能提供契合你需求的缓震体验，助力每一次畅快奔跑。

仍然不确定哪款跑鞋适合您？请查看“Nike 跑步鞋速配助手”。

即刻开始
Nike Structure 26，支撑性、舒适度与性能新标杆重磅登场
Nike Structure 26，支撑性、舒适度与性能新标杆重磅登场

常见问题

Nike Structure 26 相较以往系列有哪些显著升级？

Structure 26 首次在该系列中引入 Nike 表现最出色的缓震平台之一——ReactX 泡绵，带来柔软回弹的脚感体验。同时，Nike 移除了前足气垫，带来更顺畅自然的步态体验。鞋面的材料也更柔软、更舒适，带来更好的舒适感。

这个鞋款最适合哪些类型的跑步活动？

Structure 26 面向各类跑者而设计——无论是初学者，还是具备实战水平的运动员，尤其适合那些需要出色支撑、同时追求稳定性与步态流畅过渡的跑者。作为一款日常训练鞋，它针对长跑进行了优化，专为那些不愿被传统支撑型跑鞋限制的跑者打造。

选购 Nike 跑步鞋

查看全部

首次发布日期：2025年6月19日

相关故事

Vomero Plus 是如何打造而成的？快来一探究竟

产品新闻

Vomero Plus 幕后打造全纪录

Nike Air Max Day 2025：Air Max Dn8 超能登场

产品新闻

Nike Air Max Day 2025：Air Max Dn8 超能登场

Nike 高能支撑跑步鞋

选购指南

Nike 最具支撑力的跑步鞋

什么是 Kobe Protro？

产品新闻

什么是 Kobe Protro？

什么是 Kobe Protro？

产品新闻

什么是 Kobe Protro？