Nike Structure 26，支撑性、舒适度与性能新标杆重磅登场

Nike Structure 26 强势登场：支撑、舒适与性能的全新标杆
产品新闻
Nike Structure 系列最新鞋款重磅发布，带来突破性的支撑系统，让每一位跑者都能安心迈步、尽情奔跑。
亮点揭秘：
- 中足支撑系统：搭载 Nike 迄今最先进的稳定系统，赋予跑者更强支撑与安心感。
- ReactX 缓震科技：Nike 在 Structure 26 中首次启用柔软舒适的 ReactX 缓震中底。
- 备受信赖的历史传承：全新升级鞋款 Structure 26 延续三十年创新传承，专为追求稳定支撑与顺畅过渡体验的跑者打造。
无论是日常短途训练还是备战长距离赛事，Nike Structure 26 都是理想之选。专为步态偏内旋的跑者打造，提供精准支撑与柔软缓震，让你专注奔跑，尽情释放潜能。
ReactX 缓震中底搭配先进的稳定支撑系统，为跑者注入前所未有的信心，助力每一次全力以赴。
Nike 跑步资深产品线经理阿什莉·坎贝尔 (Ashley Campbell) 表示：“我们始终关注那些需要额外支撑的跑者。Structure 系列的理念在于建立信赖，并给跑者带来始终如一的稳定体验。我们希望打破这一品类一贯的沉稳刻板，注入更多活力与灵感。”
“Structure 系列的理念在于建立信赖，并给跑者带来始终如一的稳定体验。我们希望打破这一品类一贯的沉稳刻板，注入更多活力与灵感。”
阿什莉·坎贝尔 (Ashley Campbell)
不断创新
在 Nike 改进 Structure 25 的过程中，设计团队看到了一个绝佳的机会：他们用 Nike 最优秀的缓震平台之一 ReactX 泡棉替换了原有的中底材料。Structure 26 除了带来更柔软的脚感，从脚跟到脚趾的过渡也比 25 更平滑。
“我最喜欢 Structure 26 的一点，就是它在提供舒适感的同时，又不会软塌不稳，”Nike 运动员、金牌得主科尔·霍克 (Cole Hocker) 分享道，“它很好地兼顾了舒适性与支撑性，让我在训练中保持耐久。”
Structure 26 的创新远不止于中底泡棉的升级。这款跑鞋的核心亮点在于其搭载的 Nike 中足支撑系统，它能为跑者的步态提供强大的稳定性。这项设计尤其适合那些容易出现过度内旋的跑者。它能在不过度干预自然步态的前提下，实现顺畅、自然的过渡。
Structure 26 首次采用全新网眼鞋面与重新设计的外底，为跑者带来最佳的舒适性和性能。鞋面的增强填充还能更好地贴合多种脚型，同时具备出色的支撑性。高冲击部位的抓地力与耐磨性表现同样出色。
每一项创新，皆经严苛测试验证
如果没有一个严谨全面的测试流程，Structure 26 的诸多创新就无法实现。正因为有了与耐克运动研究实验室的紧密协作，设计团队才能验证这一全新鞋款的表现。
最终，这款集稳定性与舒适性于一身的公路跑步鞋应运而生，为精英运动员与日常跑者在每一公里中增添一份从容与自信。
Nike Structure 系列是 Nike 公路跑鞋产品系列中的三大核心鞋款之一，专注提供稳定支撑与缓震表现，不断演进以满足跑者对稳定性的需求。Nike Vomero 则主打极致缓震，带来奢华般的舒适脚感；而 Nike Pegasus 则以灵敏回弹见长，助你在每一步中持续释放能量。 无论跑多远、在哪儿跑，这一系列鞋型都能提供契合你需求的缓震体验，助力每一次畅快奔跑。
仍然不确定哪款跑鞋适合您？请查看“Nike 跑步鞋速配助手”。
常见问题
Nike Structure 26 相较以往系列有哪些显著升级？
Structure 26 首次在该系列中引入 Nike 表现最出色的缓震平台之一——ReactX 泡绵，带来柔软回弹的脚感体验。同时，Nike 移除了前足气垫，带来更顺畅自然的步态体验。鞋面的材料也更柔软、更舒适，带来更好的舒适感。
这个鞋款最适合哪些类型的跑步活动？
Structure 26 面向各类跑者而设计——无论是初学者，还是具备实战水平的运动员，尤其适合那些需要出色支撑、同时追求稳定性与步态流畅过渡的跑者。作为一款日常训练鞋，它针对长跑进行了优化，专为那些不愿被传统支撑型跑鞋限制的跑者打造。