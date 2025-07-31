Nike Structure 26，支撑性、舒适度与性能新标杆重磅登场

无论是日常短途训练还是备战长距离赛事，Nike Structure 26 都是理想之选。专为步态偏内旋的跑者打造，提供精准支撑与柔软缓震，让你专注奔跑，尽情释放潜能。

ReactX 缓震中底搭配先进的稳定支撑系统，为跑者注入前所未有的信心，助力每一次全力以赴。

Nike 跑步资深产品线经理阿什莉·坎贝尔 (Ashley Campbell) 表示：“我们始终关注那些需要额外支撑的跑者。Structure 系列的理念在于建立信赖，并给跑者带来始终如一的稳定体验。我们希望打破这一品类一贯的沉稳刻板，注入更多活力与灵感。”