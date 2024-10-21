什么是 Kobe Protro？

Protro 全称为 Performance Retro（复古与性能），这个概念最初由科比提出，目的是融合经典科比系列运动鞋的元年设计元素与现代性能技术。当 Nike 首次向科比提出复古运动鞋的概念时，他极力主张在复古球鞋中加入 Nike 现代创新技术，帮助篮球运动员在场上发挥出色表现。

Nike 科比系列鞋类产品经理布朗森·严 (Bronson Yim) 表示：“[科比]一直在思考如何比其他人表现得更好，哪怕只是 1%，如何在竞争中保持优势。在设计运动鞋时，我们希望能够复制这种精神，同时表达对这种精神和变化的敬意。”

每款 Protro 都按照循序渐进的原则在元年款设计基础上进行改良，同时忠实保留元年鞋款的外观设计。科比非常注重细节，Nike 产品设计师也是如此，他们重视每一个细节，利用现代技术对元年鞋款进行精心升级，改良缓震、抓地力和整体耐穿性。