什么是 Kobe Protro？
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一站式了解 Kobe Protro 系列动态。该系列以科比不断追求进步的执着精神为灵感，引入现代技术锐意革新，致敬元年款 Kobe。
Protro 全称为 Performance Retro（复古与性能），这个概念最初由科比提出，目的是融合经典科比系列运动鞋的元年设计元素与现代性能技术。当 Nike 首次向科比提出复古运动鞋的概念时，他极力主张在复古球鞋中加入 Nike 现代创新技术，帮助篮球运动员在场上发挥出色表现。
Nike 科比系列鞋类产品经理布朗森·严 (Bronson Yim) 表示：“[科比]一直在思考如何比其他人表现得更好，哪怕只是 1%，如何在竞争中保持优势。在设计运动鞋时，我们希望能够复制这种精神，同时表达对这种精神和变化的敬意。”
每款 Protro 都按照循序渐进的原则在元年款设计基础上进行改良，同时忠实保留元年鞋款的外观设计。科比非常注重细节，Nike 产品设计师也是如此，他们重视每一个细节，利用现代技术对元年鞋款进行精心升级，改良缓震、抓地力和整体耐穿性。
严表示：“就像老式汽车一样，我们希望在外观保持不变的情况下对内部进行升级。因此，我们尽可能在内部而不是外部进行创新，确保顾客能够享受熟悉的视觉和上脚体验。”
Protro 系列融合经典设计与现代性能技术，让经典科比系列运动鞋经受住时间考验，为当今运动员和篮球运动员提供实穿体验与功能。为了延续科比对卓越的标准，Nike 设计团队积极收集数据和运动员反馈，对元年款设计进行循序渐进式地调整，以此提高 Protro 鞋款的性能。致敬过往，拥抱未来，Protro 展现了科比的持续创新和执着承诺，也是曼巴精神的体现。
科比说：“我们总是希望在过去的基础上不断升级，不断改进。Protro 的迭代就是一部运动鞋进化史。”
Kobe Protro 发布时间轴
从 2018 年到 2024 年，Nike 发布了多款 Kobe Protro。2018 年，Kobe 1 Protro 首次亮相，搭掌全掌 Zoom Air 缓震配置。此后，Protro 4、5、6、8 相继发布，备受期待和好评。
受足球战靴低帮设计的启发，科比鼓励 Nike 产品团队在当时人人都穿高帮球鞋的情况下另辟蹊径，于 2009 年推出元年款 Kobe 4 运动鞋。这一鞋款的问世成功让科比产品线和篮球行业转向低帮款式。
严表示：“4 的低帮设计灵感来自足球，这种低帮贴地设计给消费者带来了全新的体验，影响了篮球运动的发展。”
Kobe 4、5、6 及其 Protro 版本在抓地力和提供缓震及支撑的 Cushlon 泡绵上进行了大幅度的升级。2023 年 8 月，Nike 持续改进鞋款设计，推出 Kobe 8 Protro，采用 置入式React泡绵，并对鞋舌和鞋面进行焕新。
严说：“我们知道 React 在耐穿度、能量效率以及响应度上表现更出色，这是我们能为这款运动鞋找到的最佳泡绵。”
2024 年夏天，Nike 发布 Kobe 9 Protro，提供高帮、低帮以及工程网眼鞋款，与 2014 年发布的元年鞋款的版本组合相似。设计师在新款 Kobe 9 Protro 中加入了 Nike React 缓震技术，代替 Lunarlon 缓震设计，充分提高响应度，同时增强中底抓地设计，助力稳稳抓地和急停转向。
严说：“我觉得[科比]还在影响着我们，他将继续成为我们设计过程中的黄金标准。”