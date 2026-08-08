大学入学装备清单：Nike 指南

步入大学是人生的重要里程碑，但要把全部生活所需塞进几个行李箱（以及一个小得可怜的宿舍衣柜），本身就像完成了一项了不起的成就。

秘诀在于带上能够轻松适应不同场景的装备，从早上 8 点的课堂，到深夜的自习，中间还能应对健身和与朋友共进午餐等安排。

这份指南将为你推荐值得带去大学宿舍的 Nike 基础单品，包括时尚的服装和鞋款，以及一款能够装下全天所需物品的双肩背包。