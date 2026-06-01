话题标题：世界精英球员穿哪款 Nike 足球鞋？

你一定也有过这样的时刻：你正在看一场职业足球比赛，却在某个瞬间，不自觉把注意力从比分转移到姆巴佩脚上的战靴。他穿的是 Nike Mercurial、Phantom 还是 Tiempo？事实上，每一款足球鞋都是为不同类型的球员而打造，而全球精英球员也会根据自己的比赛风格，选择最适合自己的那一双。

接下来，带你看看足坛巨星们在足球重大赛事舞台上，都穿着哪些 Nike 足球鞋征战。