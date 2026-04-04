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全员就位

全天候越野竞速部是一个专为追求突破的越野跑者而生的精英队伍：在任何地形中为跑者提供各种资源和技术支持。以酷暑、雨雪为原料，以颠覆认知的挑战为催化剂，加入一半科学，佐上一半疯狂，只为协助地球上最野的跑者，完成前所未有疯狂的事儿。

  • acg-racing-department, slide 1 of 5

    亚当・梅里
    美国科罗拉多州，博尔德

    他自称技术宅，却是跑圈鼎鼎大名的疾速狂魔。他征服过西部 100（WSER）、峡谷瀑布超级越野赛、查卡纳特 50 公里，这些赛道都是他珍藏的宝藏。对了，他还是一名指弹吉他手。

  • acg-racing-department, slide 2 of 5

    艾迪·布雷西
    美国科罗拉多州，布埃纳维斯塔

    前奥运田径选拔赛选手，现任运动与表现心理学硕士。同时她还是三届美国年度山地跑者，前科罗拉多河大峡谷双穿越（R2R2R）纪录保持者，以及《超长距离越野跑心理训练》的作者——她冲在山野一线，然后又把跑过的路变成指南。

  • acg-racing-department, slide 3 of 5

    安东尼·科斯塔莱斯
    美国加利福尼亚州，费尔菲尔德

    这位昔日的公路跑者，如今已是山脊常客，对越野赛事的胜利习以为常。奖杯柜里堆满的奖牌，就是最好的证明——包括黑峡谷越野赛、红热越野赛（Red Hot）、峡谷耐力赛的金牌，以及西部 100 的铜牌。

  • acg-racing-department, slide 4 of 5

    贝利·科瓦尔奇克
    美国科罗拉多州，内德兰

    在竞争残酷的纽约上州长跑圈和 NCAA 一级田径队淬炼，并将那里的速度带到群山中的技术型路段，越是陡峭险峻的地形，她越是如鱼得水。贝利曾三次夺得鲁特 28K 越野赛冠军，在锡耶尔—齐纳尔越野赛与 2022 年黄金联赛中均跻身前五，同时还在 2023 年美国田径协会半程马拉松（USATF）拿下头衔。

  • acg-racing-department, slide 5 of 5

    巴蒂斯特·科坦蒂克
    法国，汝拉

    在阿尔卑斯山攻读运动医学期间，他初次踏入山野，让双脚溅满泥土。起初只当是和朋友一起解压，却让他在首场越野赛中就拿下了铜牌，创下多个最快已知时间（FKT）纪录，以及在数场超级赛事里冲上领奖台。

  • acg-racing-department, slide 1 of 5

    卡莱布·奥尔森
    美国犹他州，德雷珀

    2018 年，卡莱布参加他的第一场超马时，在起点就吐了，然后一路硬撑到终点。就这样，一个超长距离狂魔诞生了。如今，他手握西部 100 冠军头衔，以及该项赛事历史第二快的成绩。

  • acg-racing-department, slide 2 of 5

    切萨雷·马埃斯特里
    意大利，特伦蒂诺

    环勃朗峰超级越野赛（UTMB）ETC 组别比赛中，在与树木发生一些“小摩擦”后，他浑身是血地站上领奖台——你可能是因为这个认识他的。但在此之前，他就曾 5 次拿下意大利山地跑冠军，并在 2019 年斩获欧洲山地跑金牌。

  • acg-racing-department, slide 3 of 5

    克里斯蒂安·艾伦
    美国犹他州，奥勒姆

    如果你在爬升路段看到一位金色长发飘逸的运动员，喊他“瘦子跑者”准没错。速度山羊 50 公里（Speedgoat 50K）和断箭（Broken Arrow）天空跑 Ascent 组等赛事冠军，再加上今年世界越野跑锦标赛的团体铜牌，他的战绩和他那标志性的鲻鱼头发型一样，让人难以忽视。

  • acg-racing-department, slide 4 of 5

    甲斐大贵
    日本，千叶县

    跑圈人称“疯狂卡罗”，来自千叶县柏市。他的 双面人生反差感拉满：不去征服西部 100（WSER）的时候，他就会泡在温泉桑拿里，尽可能地放松自己。

  • acg-racing-department, slide 5 of 5

    丹妮拉·奥穆斯
    德国，图林根州

    她从小和母亲一起跑山登顶，和祖父并肩站上起跑线。现在她追逐各种冠军头衔，并把它们一 一收入囊中。来认识一下，她就是艾格峰超级越野赛卫冕冠军，以及历史上第一位赢下泽加马-艾兹科里越野赛（Zegama-Aizkorri）的德国女跑者。

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  • acg-racing-department, slide 1 of 5

    德鲁·霍尔门
    美国科罗拉多州，博尔德

    你认识的他，是 CCC 组别的季军捍卫者，但 同时，他也是赛道上出了名的老好人。罗勒酱是他的致命弱点，玉米片是他的日常燃料，而那无畏迎向“痛苦深渊”的劲头，则给了他站上巅峰超越极限的力量。

  • acg-racing-department, slide 2 of 5

    艾琳·克拉克
    美国蒙大拿州，米苏拉

    两届“金票”得主，蒙大拿大学教练，最硬核的户外健将。她来自俄勒冈州尤金地区，最初在海沃德田径场磨练能力，曾是一名障碍赛跑运动员。哦对，她还养了一只 chug 犬（吉娃娃和哈巴狗的混种）。

  • acg-racing-department, slide 3 of 5

    加布里埃拉·拉萨尔
    西班牙，埃斯普卢格-德略布雷加特

    爬升越虐、比赛越激烈，她越爱，这份热情简直就像飞蛾扑火。难怪年仅 20 岁，她就已经斩获了 2022 年泽加马-艾兹科里青少年越野赛，和奥拉·德·努里亚比赛（Olla de Núria）的金牌，以及天空跑世界系列赛的银牌。

  • acg-racing-department, slide 4 of 5

    韩光雄
    中国，云南昭通

    柴古唐斯 26 公里比赛中，他第一次真正认识到自己的实力。从那以后，他觉得每次跑步，都是一个从哲学层面发现并提升自己的过程。

  • acg-racing-department, slide 5 of 5

    卢贤真
    韩国，光州

    在意大利黄金联赛总决赛之后，她决定将整个跑步生涯奉献给越野跑。不跑山的时候，她会陪伴两个孩子，以此恢复精力。

  • acg-racing-department, slide 1 of 5

    姜贤智
    韩国，釜山

    出战首场越野跑赛事——2022 年雾潭古道（Wuntan Godo）天空跑，她便一举夺冠，并刷新赛道纪录。一出道就强得离谱，而且从那以后，她更是毫无保留地一路狂飙。用她的话说：我本就属于山野。

  • acg-racing-department, slide 2 of 5

    詹妮弗·利希特
    美国蒙大拿州，米苏拉

    在冰川国家公园担任向导期间，她不经意爱上了越野跑，随后便一而再，再而三地赢下比赛——TGC 马拉松、断箭（Broken Arrow）46K、黑峡谷 100K 等。对了，她超爱自己的两只狗狗——乌诺和维斯珀。

  • acg-racing-department, slide 3 of 5

    劳伦·格雷戈里
    美国科罗拉多州，柯林斯堡

    生在落基山脉，长在山野赛道，劳伦・格雷戈里很早就崭露头角——曾获世界U20锦标赛铜牌，在阿肯色大学期间 7次入选全美最佳阵容。身为三度入选美国国家队的选手，她在世界赛场屡获佳绩，并在 2025 赛季收官之战中，一举赢得黄金联赛总决赛。把越野跑的未来押在劳伦身上？准没错！

  • acg-racing-department, slide 4 of 5

    利亚姆·梅罗
    美国科罗拉多州，布雷肯里奇

    他参加过俄克拉荷马大学越野跑校队，是越野跑世界杯铜牌得主，还是俄勒冈州“雪地·滑板·冲浪”活动的幕后策划者。他喜欢喝浓稠的枫糖浆，也喜欢在波特兰的怀尔德伍德小径上，跑出已知最快时间（FKT）纪录。

  • acg-racing-department, slide 5 of 5

    玛丽·尼维特
    法国，诺克斯

    一位体育科学博士生。她人生的第一场比赛是在娘胎里完成的——当时她妈妈正在跑全国越野锦标赛。十多年前，她穿上第一双飞马跑鞋。2022 年，她抱着“玩玩”的心态参加了第一场越野赛，结果赢了。后面的故事，你们就知道了。

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  • acg-racing-department, slide 1 of 5

    高敏澈
    韩国，济州岛

    他在韩国济州岛这片自然乐土中生活、训练和耕作。在全新的百英里赛道上，他夺得了 2025 年济州岛越野赛（Trans Jeju）冠军。作为一个距离狂魔，他完成过约翰·缪尔步道挑战（John Muir Trail），还有一次，为了“甩掉杂念”，他在自家后院里跑完了一整场马拉松。

  • acg-racing-department, slide 2 of 5

    宁克・布林克曼
    荷兰，南荷兰省

    当路跑配速遇上山野韧劲，会迸发怎样的能量？踏入跑圈仅数年，她就一举打破采尔马特马拉松赛道纪录。攻读地震学博士学位期间，她还顺便在鹿特丹马拉松刷新了尘封 19 年的荷兰国家纪录。

  • acg-racing-department, slide 3 of 5

    瑞秋·德雷克
    美国犹他州，盐湖城

    她是首位在 6 小时内完成约翰·F·肯尼迪 50 英里赛（JFK 50 Mile）的女性。我们还可以列举她的十几项其他成就，或者提到她是两个孩子的母亲，甚至告诉别人她还是一名麻醉科住院医师——但说实话，她根本不需要更多的光环来证明自己。

  • acg-racing-department, slide 4 of 5

    丽贝卡·科恩
    南非，伊丽莎白港

    这是史上最伟大的复出经历。她在 2019 年受伤，用了 2 年康复，如今以更强姿态，在开普敦超级越野赛和阿兰谷越野赛等赛事中斩获奖牌。她在奥特尼夸山脉特训，保持着当地越野路线的已知最快时间（FKT）纪录。

  • acg-racing-department, slide 5 of 5

    任提
    中国，贵州兴义

    她在平坦的地形上夜跑时，会关掉头灯，任由月光为自己引路，像暗夜幽灵一样，悄然出现在别人身边。对了，她还是一个吃货。

  • acg-racing-department, slide 1 of 6

    莱利·布雷迪
    美国科罗拉多州，博尔德

    这位家住科罗拉多、沉迷填字游戏的越野大神，自 2014 年起就在超马圈一路升级。如今奖牌拿到手软，赛道纪录随手刷新，2025 年更是把黑峡谷 100K、奔跑吧野兔超级越野赛（Run Rabbit Run）等一众令人眼红的顶级赛事冠军悉数拿下。而这身硬核本事，全是早年在东北部山野小径上一步步练出来的。

  • acg-racing-department, slide 2 of 6

    罗斯·戈兰
    苏格兰，埃德顿

    2025 年英国山地越野冠军，专爱挑没人走的野路刷里程，图的就是一个新鲜好玩。不挑战野外极限的时候，他是研究大西洋鲑鱼的生态学家，也是一群野到骨子里的跑者们的教练。

  • acg-racing-department, slide 3 of 6

    谢伊·阿奎拉诺
    美国印第安纳州，卡梅尔

    这位土生土长的中西部姑娘，在家乡不起眼的山野小径接触越野后，就一发不可收拾地踏上了超马赛道。年仅 24 岁，她便拿下 100K 冠军、两次身披美国队战袍，甚至带着扭伤的脚踝跑完黑峡谷 100K，就为了试试自己到底行不行。

  • acg-racing-department, slide 4 of 6

    索菲娅·罗德里格斯
    美国华盛顿州，默瑟岛

    她是本次阵容里最年轻的跑者，也是全美跑得最快的高中生选手之一。出身于越野跑世家的她，在六岁那年完成人生首个 5 公里后，就找到了属于自己的赛道。如今，在断箭（Broken Arrow）NTN 赛、WMTRC U20 组别等赛事的起点线上，你都能看到她的身影。

  • acg-racing-department, slide 5 of 6

    田村贵子
    日本，石川县

    平日里是救死扶伤的医生，上了赛道就是无人能挡的强者 ——2024 年亚太越野跑锦标赛冠军得主。生活里，她养着一只英国可卡犬。一跑起来，速度快到让人望尘莫及。

  • acg-racing-department, slide 6 of 6

    泰勒·格林
    美国犹他州，盐湖城

    从小在火山脚下长大的他，手握两届西部 100 越野赛亚军、UTMB 前十完赛选手、两届黄金联赛冠军的亮眼战绩。而这份对越野跑的满腔热爱，正是从俄勒冈州胡德山的山野中开始点燃的。

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野外暂未捕捉到该成员踪迹。
我们已瞪大双眼，全方位搜寻目标！
@小笠原光健

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    亚当・梅里
    美国科罗拉多州，博尔德

    他自称技术宅，却是跑圈鼎鼎大名的疾速狂魔。他征服过西部 100（WSER）、峡谷瀑布超级越野赛、查卡纳特 50 公里，这些赛道都是他珍藏的宝藏。对了，他还是一名指弹吉他手。

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    艾迪·布雷西
    美国科罗拉多州，布埃纳维斯塔

    前奥运田径选拔赛选手，现任运动与表现心理学硕士。同时她还是三届美国年度山地跑者，前科罗拉多河大峡谷双穿越（R2R2R）纪录保持者，以及《超长距离越野跑心理训练》的作者——她冲在山野一线，然后又把跑过的路变成指南。

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    安东尼·科斯塔莱斯
    美国加利福尼亚州，费尔菲尔德

    这位昔日的公路跑者，如今已是山脊常客，对越野赛事的胜利习以为常。奖杯柜里堆满的奖牌，就是最好的证明——包括黑峡谷越野赛、红热越野赛（Red Hot）、峡谷耐力赛的金牌，以及西部 100 的铜牌。

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    贝利·科瓦尔奇克
    美国科罗拉多州，内德兰

    在竞争残酷的纽约上州长跑圈和 NCAA 一级田径队淬炼，并将那里的速度带到群山中的技术型路段，越是陡峭险峻的地形，她越是如鱼得水。贝利曾三次夺得鲁特 28K 越野赛冠军，在锡耶尔—齐纳尔越野赛与 2022 年黄金联赛中均跻身前五，同时还在 2023 年美国田径协会半程马拉松（USATF）拿下头衔。

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    巴蒂斯特·科坦蒂克
    法国，汝拉

    在阿尔卑斯山攻读运动医学期间，他初次踏入山野，让双脚溅满泥土。起初只当是和朋友一起解压，却让他在首场越野赛中就拿下了铜牌，创下多个最快已知时间（FKT）纪录，以及在数场超级赛事里冲上领奖台。

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    卡莱布·奥尔森
    美国犹他州，德雷珀

    2018 年，卡莱布参加他的第一场超马时，在起点就吐了，然后一路硬撑到终点。就这样，一个超长距离狂魔诞生了。如今，他手握西部 100 冠军头衔，以及该项赛事历史第二快的成绩。

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    切萨雷·马埃斯特里
    意大利，特伦蒂诺

    环勃朗峰超级越野赛（UTMB）ETC 组别比赛中，在与树木发生一些“小摩擦”后，他浑身是血地站上领奖台——你可能是因为这个认识他的。但在此之前，他就曾 5 次拿下意大利山地跑冠军，并在 2019 年斩获欧洲山地跑金牌。

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    克里斯蒂安·艾伦
    美国犹他州，奥勒姆

    如果你在爬升路段看到一位金色长发飘逸的运动员，喊他“瘦子跑者”准没错。速度山羊 50 公里（Speedgoat 50K）和断箭（Broken Arrow）天空跑 Ascent 组等赛事冠军，再加上今年世界越野跑锦标赛的团体铜牌，他的战绩和他那标志性的鲻鱼头发型一样，让人难以忽视。

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    甲斐大贵
    日本，千叶县

    跑圈人称“疯狂卡罗”，来自千叶县柏市。他的 双面人生反差感拉满：不去征服西部 100（WSER）的时候，他就会泡在温泉桑拿里，尽可能地放松自己。

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    丹妮拉·奥穆斯
    德国，图林根州

    她从小和母亲一起跑山登顶，和祖父并肩站上起跑线。现在她追逐各种冠军头衔，并把它们一 一收入囊中。来认识一下，她就是艾格峰超级越野赛卫冕冠军，以及历史上第一位赢下泽加马-艾兹科里越野赛（Zegama-Aizkorri）的德国女跑者。

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    德鲁·霍尔门
    美国科罗拉多州，博尔德

    你认识的他，是 CCC 组别的季军捍卫者，但 同时，他也是赛道上出了名的老好人。罗勒酱是他的致命弱点，玉米片是他的日常燃料，而那无畏迎向“痛苦深渊”的劲头，则给了他站上巅峰超越极限的力量。

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    艾琳·克拉克
    美国蒙大拿州，米苏拉

    两届“金票”得主，蒙大拿大学教练，最硬核的户外健将。她来自俄勒冈州尤金地区，最初在海沃德田径场磨练能力，曾是一名障碍赛跑运动员。哦对，她还养了一只 chug 犬（吉娃娃和哈巴狗的混种）。

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    加布里埃拉·拉萨尔
    西班牙，埃斯普卢格-德略布雷加特

    爬升越虐、比赛越激烈，她越爱，这份热情简直就像飞蛾扑火。难怪年仅 20 岁，她就已经斩获了 2022 年泽加马-艾兹科里青少年越野赛，和奥拉·德·努里亚比赛（Olla de Núria）的金牌，以及天空跑世界系列赛的银牌。

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    韩光雄
    中国，云南昭通

    柴古唐斯 26 公里比赛中，他第一次真正认识到自己的实力。从那以后，他觉得每次跑步，都是一个从哲学层面发现并提升自己的过程。

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    卢贤真
    韩国，光州

    在意大利黄金联赛总决赛之后，她决定将整个跑步生涯奉献给越野跑。不跑山的时候，她会陪伴两个孩子，以此恢复精力。

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    姜贤智
    韩国，釜山

    出战首场越野跑赛事——2022 年雾潭古道（Wuntan Godo）天空跑，她便一举夺冠，并刷新赛道纪录。一出道就强得离谱，而且从那以后，她更是毫无保留地一路狂飙。用她的话说：我本就属于山野。

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    詹妮弗·利希特
    美国蒙大拿州，米苏拉

    在冰川国家公园担任向导期间，她不经意爱上了越野跑，随后便一而再，再而三地赢下比赛——TGC 马拉松、断箭（Broken Arrow）46K、黑峡谷 100K 等。对了，她超爱自己的两只狗狗——乌诺和维斯珀。

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    劳伦·格雷戈里
    美国科罗拉多州，柯林斯堡

    生在落基山脉，长在山野赛道，劳伦・格雷戈里很早就崭露头角——曾获世界U20锦标赛铜牌，在阿肯色大学期间 7次入选全美最佳阵容。身为三度入选美国国家队的选手，她在世界赛场屡获佳绩，并在 2025 赛季收官之战中，一举赢得黄金联赛总决赛。把越野跑的未来押在劳伦身上？准没错！

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    利亚姆·梅罗
    美国科罗拉多州，布雷肯里奇

    他参加过俄克拉荷马大学越野跑校队，是越野跑世界杯铜牌得主，还是俄勒冈州“雪地·滑板·冲浪”活动的幕后策划者。他喜欢喝浓稠的枫糖浆，也喜欢在波特兰的怀尔德伍德小径上，跑出已知最快时间（FKT）纪录。

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    玛丽·尼维特
    法国，诺克斯

    一位体育科学博士生。她人生的第一场比赛是在娘胎里完成的——当时她妈妈正在跑全国越野锦标赛。十多年前，她穿上第一双飞马跑鞋。2022 年，她抱着“玩玩”的心态参加了第一场越野赛，结果赢了。后面的故事，你们就知道了。

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    高敏澈
    韩国，济州岛

    他在韩国济州岛这片自然乐土中生活、训练和耕作。在全新的百英里赛道上，他夺得了 2025 年济州岛越野赛（Trans Jeju）冠军。作为一个距离狂魔，他完成过约翰·缪尔步道挑战（John Muir Trail），还有一次，为了“甩掉杂念”，他在自家后院里跑完了一整场马拉松。

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    宁克・布林克曼
    荷兰，南荷兰省

    当路跑配速遇上山野韧劲，会迸发怎样的能量？踏入跑圈仅数年，她就一举打破采尔马特马拉松赛道纪录。攻读地震学博士学位期间，她还顺便在鹿特丹马拉松刷新了尘封 19 年的荷兰国家纪录。

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    瑞秋·德雷克
    美国犹他州，盐湖城

    她是首位在 6 小时内完成约翰·F·肯尼迪 50 英里赛（JFK 50 Mile）的女性。我们还可以列举她的十几项其他成就，或者提到她是两个孩子的母亲，甚至告诉别人她还是一名麻醉科住院医师——但说实话，她根本不需要更多的光环来证明自己。

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    丽贝卡·科恩
    南非，伊丽莎白港

    这是史上最伟大的复出经历。她在 2019 年受伤，用了 2 年康复，如今以更强姿态，在开普敦超级越野赛和阿兰谷越野赛等赛事中斩获奖牌。她在奥特尼夸山脉特训，保持着当地越野路线的已知最快时间（FKT）纪录。

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    中国，贵州兴义

    她在平坦的地形上夜跑时，会关掉头灯，任由月光为自己引路，像暗夜幽灵一样，悄然出现在别人身边。对了，她还是一个吃货。

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    莱利·布雷迪
    美国科罗拉多州，博尔德

    这位家住科罗拉多、沉迷填字游戏的越野大神，自 2014 年起就在超马圈一路升级。如今奖牌拿到手软，赛道纪录随手刷新，2025 年更是把黑峡谷 100K、奔跑吧野兔超级越野赛（Run Rabbit Run）等一众令人眼红的顶级赛事冠军悉数拿下。而这身硬核本事，全是早年在东北部山野小径上一步步练出来的。

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    罗斯·戈兰
    苏格兰，埃德顿

    2025 年英国山地越野冠军，专爱挑没人走的野路刷里程，图的就是一个新鲜好玩。不挑战野外极限的时候，他是研究大西洋鲑鱼的生态学家，也是一群野到骨子里的跑者们的教练。

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    谢伊·阿奎拉诺
    美国印第安纳州，卡梅尔

    这位土生土长的中西部姑娘，在家乡不起眼的山野小径接触越野后，就一发不可收拾地踏上了超马赛道。年仅 24 岁，她便拿下 100K 冠军、两次身披美国队战袍，甚至带着扭伤的脚踝跑完黑峡谷 100K，就为了试试自己到底行不行。

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    索菲娅·罗德里格斯
    美国华盛顿州，默瑟岛

    她是本次阵容里最年轻的跑者，也是全美跑得最快的高中生选手之一。出身于越野跑世家的她，在六岁那年完成人生首个 5 公里后，就找到了属于自己的赛道。如今，在断箭（Broken Arrow）NTN 赛、WMTRC U20 组别等赛事的起点线上，你都能看到她的身影。

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    田村贵子
    日本，石川县

    平日里是救死扶伤的医生，上了赛道就是无人能挡的强者 ——2024 年亚太越野跑锦标赛冠军得主。生活里，她养着一只英国可卡犬。一跑起来，速度快到让人望尘莫及。

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    泰勒·格林
    美国犹他州，盐湖城

    从小在火山脚下长大的他，手握两届西部 100 越野赛亚军、UTMB 前十完赛选手、两届黄金联赛冠军的亮眼战绩。而这份对越野跑的满腔热爱，正是从俄勒冈州胡德山的山野中开始点燃的。

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野外暂未捕捉到该成员踪迹。
我们已瞪大双眼，全方位搜寻目标！
@小笠原光健