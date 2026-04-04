acg-racing-department

索菲娅·罗德里格斯

美国华盛顿州，默瑟岛

她是本次阵容里最年轻的跑者，也是全美跑得最快的高中生选手之一。出身于越野跑世家的她，在六岁那年完成人生首个 5 公里后，就找到了属于自己的赛道。如今，在断箭（Broken Arrow）NTN 赛、WMTRC U20 组别等赛事的起点线上，你都能看到她的身影。