彼时的 Nike 还只是一家处于发展阶段的年轻公司，资金并不充裕，无法提供大量现金支持，但它带来了坚定的信念和实用的产品，为登山者 John Roskelly 和 Rick Ridgeway 在内的每个登山队员提供了当时最新款的性能跑鞋：Nike LDV。那一刻，没有人预料到，这双跑鞋会改写人类的登山史，更不会想到它会点燃户外装备创新的全新思路。

登顶尚是后话，抵达 K2 脚下本身就是一场严峻的考验。

前往大本营的路程长达 110 英里，沿途尽是崎岖地形：碎石遍地、冰川横亘、乱石区丛生，更有大片无路可寻的荒蛮区域。这段路程绝非热身，而是一场严酷考验，早在真正的攀登开始前，就对登山者耐力、毅力和野外适应能力提出严苛要求。