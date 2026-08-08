Nani 的 ACG 度夏指南

“如果你最近过得不顺心，那海滩就是你释放压力的理想去处。你可以和朋友们自由放松，甩开烦闷。高中的日子总像世界末日一样，我常常会和朋友们去海滩尽情地宣泄。那就像是个特别的社交场，即使只有妈妈或一个朋友陪着我，有所爱的人伴在左右，依然能带给我很大的动力。”