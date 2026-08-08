Nani 的 ACG 度夏指南

欢迎畅享盛夏
“夏天是享受宁静的绝佳时光。”
——Nani Welch Keliihoomalu
夏威夷群岛堪称太平洋的世外桃源，这里也是土生土长的夏威夷摄影师兼冲浪手 Nani Welch Keliihoomalu 的避暑乐土。我们跟随 Nani 披上沙滩浴巾，一起来探索家乡和夏日对她而言的意义。即刻解锁 Nani 岛上度夏指南，看看她如何捕捉夏天这个地球最棒季节的美妙瞬间。
摄影：Nani Welch Keliihoomalu
发现灵感
“家乡和夏威夷是我拍摄创意作品的最初灵感源泉。因此，我自然要走向户外。虽然我大多拍摄人物，但我的摄影背景始终是大自然，也就是拍摄对象称之为家园的地方，可能是在海里，也可能是在徒步旅途中，亦或是在森林里。大自然总能源源不断地为我注入灵感。”
轻装上阵，以少见多
“为了预防黑色素瘤，我们出行的时候会带上防晒霜。我无论去哪都会带上相机，有时是胶片相机，有时是配有防水壳的相机，这样我就能随时随地进行拍摄。此外，我还会带一条沙滩巾，这种大块纱笼材质纤薄，把它系在身上后，无需毛巾就能擦干水分。还需要什么？带上水就万事俱备了。”
享用龙虾
“我觉得捕龙虾这件事很有夏威夷特色，我们出发时会带上一种名叫‘投网’的大号渔网。你得在礁石和海岸线上缓慢前进，然后再把网投出去。这就是捕捉各类珊瑚鱼乃至螃蟹、龙虾的方法。这可是件大事。在海滩上露营时，去夜钓得带上头灯。”
学习尤克里里
“我们通常都会径直回家，然后坐在外面听至少一位叔伯或婶娘一边弹奏尤克里里，一边唱歌。那时候互联网和电视还没有广泛普及，大家晚上总是聚在一起唱歌和弹奏乐器。”
缓解压力
“如果你最近过得不顺心，那海滩就是你释放压力的理想去处。你可以和朋友们自由放松，甩开烦闷。高中的日子总像世界末日一样，我常常会和朋友们去海滩尽情地宣泄。那就像是个特别的社交场，即使只有妈妈或一个朋友陪着我，有所爱的人伴在左右，依然能带给我很大的动力。”
沉醉但不迷路
“我的朋友们总是开玩笑说我有一种夏威夷式的方向感，因为你可以把我随意扔到某个森林的正中央，在对这个森林完全不熟的情况下，我仍然可以走出来，因为森林里总有一些特定的标记。你只要顺着河流往上游走，总能找到瀑布。不管你在哪里，你总能找到海洋的方向。”
水果盛宴
“芒果很大个。夏天的水果，非常可口，这是盛产荔枝和芒果的季节。荔枝是一种很小的水果，缀满枝头。剥掉荔枝皮尝一口，那味道就像蜜瓜。如果你的邻居有一片果园，在荔枝成熟的季节，他们会给你送来一大袋荔枝，这实在是太棒了。你可以邀请你的朋友过来，大家一整天就坐在桌边剥荔枝，尽情吃个够。”
水中漂浮
“我最喜欢的夏日光景是日落时分，因为太阳下山的时间会比其他季节稍晚，此时的大海是如此的柔和，你可以坐下来安心沉醉其中。一切都很美好，而这个时候也最适合下水，因为海水很温暖，就像泡在浴缸里一样。你只需闲散地漂浮在水中，静静欣赏唯美的天空就好。我也因此明白了，为什么人们都会来夏威夷看日落。”
海滩游侠
“夏天的时候，你每天都会去海滩。无论是和你自己的父母还是和朋友的父母一起，甚至是和你的叔伯婶娘们一起，你总是要到大海里去。长大一些，可以独立行动后，你又总是会去瀑布探险。所以，一到夏天，所有的活动都围绕着水。”
静候海浪
“冲浪可以让我忘记所有的烦恼。这听起来很俗套，但是在冲到某个高点时，如果海浪很长时间都没有破碎，或者那里有来自北部的涌浪等等，我都会感到非常兴奋。冲浪也让我和我所有的家人联系更为紧密。”