一个寒冷的冬日清晨，一辆白色越野车停在加利福尼亚州华斯克巨岩附近，而车内的阿莉莎·卡尔森更希望此刻可以遨游在 5500 万公里之外的星球上。在父亲博尔特始终如一的支持下，阿莉莎从 7 岁起就开始为第一批漫步火星的人类做准备。今年 19 岁的她是一名大一新生，此刻，她离梦想更近了一步。

阿莉莎脚踩一双颇具太空时代感的鞋子走下车，踏上这片高地沙漠，沙漠的地形让人联想起那颗红色星球（火星）。这款全新 Air Max 2090 专为未来而设计，不禁令人思索 70 年后生活的样貌。

拍摄之时，探索未知领域的想法似乎极富吸引力。现在，我们每个人都在探索未知之境。尽管今年开年以来世界就处在剧烈的变动中，但阿莉莎实现梦想的信念恒久不变。