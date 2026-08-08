主推故事：阿莉莎·卡尔森
筑梦太空
一个寒冷的冬日清晨，一辆白色越野车停在加利福尼亚州华斯克巨岩附近，而车内的阿莉莎·卡尔森更希望此刻可以遨游在 5500 万公里之外的星球上。在父亲博尔特始终如一的支持下，阿莉莎从 7 岁起就开始为第一批漫步火星的人类做准备。今年 19 岁的她是一名大一新生，此刻，她离梦想更近了一步。
阿莉莎脚踩一双颇具太空时代感的鞋子走下车，踏上这片高地沙漠，沙漠的地形让人联想起那颗红色星球（火星）。这款全新 Air Max 2090 专为未来而设计，不禁令人思索 70 年后生活的样貌。
拍摄之时，探索未知领域的想法似乎极富吸引力。现在，我们每个人都在探索未知之境。尽管今年开年以来世界就处在剧烈的变动中，但阿莉莎实现梦想的信念恒久不变。
你对太空的热爱之情缘何而起？
阿莉莎: 我大概是在七八岁时第一次参加美国太空营，第一次走进太空中心，看到了真实的火箭。和许多对太空感兴趣的伙伴们一起训练的感觉仍然记忆犹新。从体验模拟器到制造火箭，各种各样的活动都让我欢喜不已。
博尔特: 知道太空营实属偶然。我们在开车时看到一块美国太空与火箭中心的广告牌，她就把太空营的小手册带了回来，一直跟我吵着要去参加。
美国宇航员桑德拉·马格努斯曾帮助过你，她给你提供了哪些建议？
阿莉莎: 我与桑德拉在萨莉·赖德纪念活动中相识，这是一项鼓励女孩们走进科学的活动。桑德拉告诉我，她在九岁左右时就想要成为一名宇航员，这令我难以忘怀。我曾做过一个似乎不切实际的疯狂梦想，但她让我意识到，梦想与年龄无关。
博尔特: 一直以来，我都说这是命中注定。阿莉莎身上发生了各种不寻常的事情，因此我觉得她在未来一定会登上火星。
你曾表示，成为宇航员没有既定之路。成为先驱者意味着什么？
阿莉莎: 这个职业的不可思议之处在于，我们不必采用相同的方式，而最终也能殊途同归。无论你喜欢医学、科学还是航空学，最终都可以成为宇航员。让孩子们看到我正在从事的事情，这种感觉非常棒，希望我能激励他们勇敢逐梦。
对于那些正在努力实现梦想的年轻人，阿莉莎有什么具体的建议吗？
阿莉莎: 第一步永远都是找到自己的兴趣所在，一旦找到就要勇敢说出来。你必须保持开放的心态，因为你永远不知道机会在何处。最后，永远不要让别人夺走你的梦想。我相信，如果你真的对自己的梦想充满热情，它就一定能实现。
70 年后，我们可能会生活在由阿莉莎开拓的火星领地。现在，请穿上 Air Max 2090，一起去体验遥远的未来吧！