NIKE AIR MAX 2090
与演员王⼀博畅想未来
对于演员王一博来说，玩滑板不是玩票，比起听见别人的喝彩，他更愿意让自己沉浸下来，通过飙汗苦练力求人板合一，不断向极限发起挑战。每一次上板，让动作都更“帅气”些。
NIKE AIR MAX 2090
与演员王⼀博畅想未来
对于演员王一博来说，玩滑板不是玩票，比起听见别人的喝彩，他更愿意让自己沉浸下来，通过飙汗苦练力求人板合一，不断向极限发起挑战。每一次上板，让动作都更“帅气”些。
当然，也不只是闷头苦练。他在闲暇时间常和朋友一起打磨技术，花功夫学习制作滑板，还喜欢和朋友们畅谈球鞋和街头文化。这次由他演绎的 Air Max 2090，以醒目外观将复古与未来感碰撞，堪称 Nike 当前风头正劲的「未来之鞋」。
当然，也不只是闷头苦练。他在闲暇时间常和朋友一起打磨技术，花功夫学习制作滑板，还喜欢和朋友们畅谈球鞋和街头文化。这次由他演绎的 Air Max 2090，以醒目外观将复古与未来感碰撞，堪称 Nike 当前风头正劲的「未来之鞋」。
这双全新配色 Air Max 2090，王一博用机能风十足的 Tech Pack 系列配搭：浅绿梭织上衣带来明亮的视觉冲击，下搭烟灰色长裤营造出众风格。全身色彩和脚上的撞色相呼应，成就了自带街头感的未来派风格。
这双全新配色 Air Max 2090，王一博用机能风十足的 Tech Pack 系列配搭：浅绿梭织上衣带来明亮的视觉冲击，下搭烟灰色长裤营造出众风格。全身色彩和脚上的撞色相呼应，成就了自带街头感的未来派风格。
让流量配得上正能量，是王一博现在对未来的选择。他将对运动的热爱以及不惧挑战的正能量传递给每个朋友，你也敢大胆探索前方迷雾，无畏实践自己对未来的想象吗？
让流量配得上正能量，是王一博现在对未来的选择。他将对运动的热爱以及不惧挑战的正能量传递给每个朋友，你也敢大胆探索前方迷雾，无畏实践自己对未来的想象吗？