



当然，也不只是闷头苦练。他在闲暇时间常和朋友一起打磨技术，花功夫学习制作滑板，还喜欢和朋友们畅谈球鞋和街头文化。这次由他演绎的 Air Max 2090，以醒目外观将复古与未来感碰撞，堪称 Nike 当前风头正劲的「未来之鞋」。