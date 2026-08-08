「努力奋斗」
怀着「努力奋斗」的简单信念，特殊时期，他们维系着城市的正常运转。在这个AIR MAX DAY，我们以AIR MAX 90城市英雄，致敬每一位英雄小哥。
「努力奋斗」
怀着「努力奋斗」的简单信念，特殊时期，他们维系着城市的正常运转。在这个AIR MAX DAY，我们以AIR MAX 90城市英雄，致敬每一位英雄小哥。
「希望尽我所能，帮助大家共同度过难关。」
疫情期间，配送的工作变得不一样。不那么轻松，不与人接触。他们在外承担着责任与风险，同时也需要想办法保护家人。
「希望尽我所能，帮助大家共同度过难关。」
疫情期间，配送的工作变得不一样。不那么轻松，不与人接触。他们在外承担着责任与风险，同时也需要想办法保护家人。
骑士们选择在城市的角落小憩，甚至委身面包车里生活。不打扰别人，更保护好家人。我们习惯了他们的身影，融入城市的背景。因为有他们在，我们就会心安。
更多的时间里，他们穿梭在路上。骑士们会帮助街坊购买生活物资，还会帮忙喂猫，替情侣捎话。那段小区被封闭的时间里，他们努力让生活不封闭。
“心底却默念，
这是需要自己的时候。”
他们记录着城市的点滴，自己却很少被记录。城市空荡荡的时候，他们也会叹息难过。心底却默念，这是需要自己的时候。
脚踩踏板，心踏实地。有他们在，城市不会变「空城」。他们身披的色彩，成为风景。他们是城市的骑士，他们是城市的英雄！
“心底却默念，这是需要自己的时候。”
他们记录着城市的点滴，自己却很少被记录。城市空荡荡的时候，他们也会叹息难过。心底却默念，这是需要自己的时候。
脚踩踏板，心踏实地。有他们在，城市不会变「空城」。他们身披的色彩，成为风景。他们是城市的骑士，他们是城市的英雄！
致敬城市英雄
致敬城市英雄
AIR MAX 90 城市英雄系列已于3月26号在线下门店发售。
鞋款外侧挡泥板采用耐磨材料，致敬随时随地都在奔波的骑手。鞋身SWOOSH受到骑手头盔透明挡板的启发，采用半透明设计。银色鞋舌内衬致敬了外卖包装的保温内衬。
白色的鞋舌标签灵感来源外卖包装外显眼的白色小票，而鞋款外侧的五星设计则是给骑手们的“五星好评”。在细节处，鞋垫中印有骑手形影不离的电动车图案。鞋带扣上的字眼，希望将骑士们的「努力与奋斗」，传递给城市的每个人。
鞋款外侧挡泥板采用耐磨材料，致敬随时随地都在奔波的骑手。鞋身SWOOSH受到骑手头盔透明挡板的启发，采用半透明设计。银色鞋舌内衬致敬了外卖包装的保温内衬。
白色的鞋舌标签灵感来源外卖包装外显眼的白色小票，而鞋款外侧的五星设计则是给骑手们的“五星好评”。在细节处，鞋垫中印有骑手形影不离的电动车图案。鞋带扣上的字眼，希望将骑士们的「努力与奋斗」，传递给城市的每个人。