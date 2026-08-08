鞋款外侧挡泥板采用耐磨材料，致敬随时随地都在奔波的骑手。鞋身SWOOSH受到骑手头盔透明挡板的启发，采用半透明设计。银色鞋舌内衬致敬了外卖包装的保温内衬。

白色的鞋舌标签灵感来源外卖包装外显眼的白色小票，而鞋款外侧的五星设计则是给骑手们的“五星好评”。在细节处，鞋垫中印有骑手形影不离的电动车图案。鞋带扣上的字眼，希望将骑士们的「努力与奋斗」，传递给城市的每个人。