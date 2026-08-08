AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬

AIR MAX 90 CITY PACK
向每一位城市英雄致敬

不是每个英雄都有斗篷，一辆电瓶车，一套装备，大街小巷，就是他们的战场。

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AIR MAX 90 CITY PACK
向每一位城市英雄致敬

不是每个英雄都有斗篷，一辆电瓶车，一套装备，大街小巷，就是他们的战场。

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AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬

「努力奋斗」

怀着「努力奋斗」的简单信念，特殊时期，他们维系着城市的正常运转。在这个AIR MAX DAY，我们以AIR MAX 90城市英雄，致敬每一位英雄小哥。

「努力奋斗」

怀着「努力奋斗」的简单信念，特殊时期，他们维系着城市的正常运转。在这个AIR MAX DAY，我们以AIR MAX 90城市英雄，致敬每一位英雄小哥。

AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬

「希望尽我所能，帮助大家共同度过难关。」

疫情期间，配送的工作变得不一样。不那么轻松，不与人接触。他们在外承担着责任与风险，同时也需要想办法保护家人。

AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬

「希望尽我所能，帮助大家共同度过难关。」

疫情期间，配送的工作变得不一样。不那么轻松，不与人接触。他们在外承担着责任与风险，同时也需要想办法保护家人。

AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬

骑士们选择在城市的角落小憩，甚至委身面包车里生活。不打扰别人，更保护好家人。我们习惯了他们的身影，融入城市的背景。因为有他们在，我们就会心安。

AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬

更多的时间里，他们穿梭在路上。骑士们会帮助街坊购买生活物资，还会帮忙喂猫，替情侣捎话。那段小区被封闭的时间里，他们努力让生活不封闭。

“心底却默念，
这是需要自己的时候。”

他们记录着城市的点滴，自己却很少被记录。城市空荡荡的时候，他们也会叹息难过。心底却默念，这是需要自己的时候。

AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬
AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬

脚踩踏板，心踏实地。有他们在，城市不会变「空城」。他们身披的色彩，成为风景。他们是城市的骑士，他们是城市的英雄！

“心底却默念，这是需要自己的时候。”

他们记录着城市的点滴，自己却很少被记录。城市空荡荡的时候，他们也会叹息难过。心底却默念，这是需要自己的时候。

AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬
AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬

脚踩踏板，心踏实地。有他们在，城市不会变「空城」。他们身披的色彩，成为风景。他们是城市的骑士，他们是城市的英雄！

AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬

致敬城市英雄

AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬

致敬城市英雄

AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬

AIR MAX 90 城市英雄系列已于3月26号在线下门店发售。

AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬
AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬
AIR MAX 90 CITY PACK，向每一位城市英雄致敬

鞋款外侧挡泥板采用耐磨材料，致敬随时随地都在奔波的骑手。鞋身SWOOSH受到骑手头盔透明挡板的启发，采用半透明设计。银色鞋舌内衬致敬了外卖包装的保温内衬。
白色的鞋舌标签灵感来源外卖包装外显眼的白色小票，而鞋款外侧的五星设计则是给骑手们的“五星好评”。在细节处，鞋垫中印有骑手形影不离的电动车图案。鞋带扣上的字眼，希望将骑士们的「努力与奋斗」，传递给城市的每个人。

鞋款外侧挡泥板采用耐磨材料，致敬随时随地都在奔波的骑手。鞋身SWOOSH受到骑手头盔透明挡板的启发，采用半透明设计。银色鞋舌内衬致敬了外卖包装的保温内衬。
白色的鞋舌标签灵感来源外卖包装外显眼的白色小票，而鞋款外侧的五星设计则是给骑手们的“五星好评”。在细节处，鞋垫中印有骑手形影不离的电动车图案。鞋带扣上的字眼，希望将骑士们的「努力与奋斗」，传递给城市的每个人。

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