对于你来说，G.E.M.邓紫棋是一个什么样的姑娘？是舞台上活力四射的女歌手，还是活泼搞怪的酷女孩。但你可能不知道，她也曾是千万个“差不多姑娘”中的一员，跟随大众的审美，追求同样的价值观，生活被外界的眼光和他人的言语所左右。但如今她早已勇敢打破了“差不多”假面，不再随波逐流，去做创造无限可能的G.E.M.邓紫棋。