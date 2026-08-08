Naomi Osaka：未来只管来

运动员故事：NAOMI OSAKA
我身上唯一的标签叫「决心」
三十三年前，Nike 推出 Air Max 可视化缓震配置，突破常规设计，打造全新标准。我们在本季将为大家重点介绍具有同样大胆突破精神的运动员、艺术家和挑战者。未来只管来。
新一代运动员经常被寄予厚望，要成为伟大的运动员；并且必须要遵循前辈成就伟大之路。Naomi Osaka 对墨守成规毫无兴趣可言，她要努力突破常规，凭借其独特的方式从无名之辈成为了世界最佳网球运动员之一。Naomi 说：“做我自己，才能取得如今的成就，未来我依然会做我自己。”
人们期望精英运动员具备一种可压倒竞争对手的优势，从而专注于勇猛出击。Naomi 通过保持平静来释放自身能量。Naomi 说：“当我与自己竞争时，内心非常平静。这与愤怒完全相反。”在球场上的平静能够转化为在球场外的平静表现，在赛后的采访中依然张弛有度。她一贯保持平静；所见即所得。她表示：“我是完全真实的自己。一切都来自我的内心，未曾有任何保留。”
“做我自己，才能取得如今的成就，未来我依然会做我自己。”
运动员
Naomi Osaka
Naomi 保持着自由轻松的生活状态，运动员无需高度关注比赛结果。她自己也赞成此观点。Naomi 说：“我并没有想太多，我究竟想要什么。我倾向于顺其自然。”通过突破常规，她成就自己的伟大之路，并激励新一代运动员拥抱未知，未来由自己主宰。