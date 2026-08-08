Naomi Osaka：未来只管来

人们期望精英运动员具备一种可压倒竞争对手的优势，从而专注于勇猛出击。Naomi 通过保持平静来释放自身能量。Naomi 说：“当我与自己竞争时，内心非常平静。这与愤怒完全相反。”在球场上的平静能够转化为在球场外的平静表现，在赛后的采访中依然张弛有度。她一贯保持平静；所见即所得。她表示：“我是完全真实的自己。一切都来自我的内心，未曾有任何保留。”