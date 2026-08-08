为运动而生
Apple Watch Nike 搭配 Nike Run Club，是你的跑步好搭档。全新 Nike 回弹表盘，陪你蹦蹦跳跳。全天候视网膜显示屏，各种跑步数据一目了然。这还只是刚起步，戴着 Apple Watch Nike，迈开大步跑个尽兴吧。
为运动而生
Apple Watch Nike 搭配 Nike Run Club，是你的跑步好搭档。全新 Nike 回弹表盘，陪你蹦蹦跳跳。全天候视网膜显示屏，各种跑步数据一目了然。这还只是刚起步，戴着 Apple Watch Nike，迈开大步跑个尽兴吧。
一起蹦，一起跳
Apple Watch Nike 天生喜欢和你一起做运动，新的回弹表盘更是如此。它会响应你的动作，你一蹦，它就跳。选个颜色、调个渐变，定制你喜欢的回弹表盘。戴着 Apple Watch 做运动，现在动感更十足。
一只 Watch，两种训练方式
一只 Watch，两种训练方式
Nike Run Club
NRC App 致力于满足你的跑步需求，从专业教练到精彩社区，各类资源一应俱全，助你顺利开启跑步征程，持之以恒并乐在其中。
Nike Training Club
直接从手腕上接收 NTC App 发出的提示和每个动作的倒计时，顺畅完成各项训练计划。