Apple Watch Nike

为运动而生

Apple Watch Nike 搭配 Nike Run Club，是你的跑步好搭档。全新 Nike 回弹表盘，陪你蹦蹦跳跳。全天候视网膜显示屏，各种跑步数据一目了然。这还只是刚起步，戴着 Apple Watch Nike，迈开大步跑个尽兴吧。

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一起蹦，一起跳

Apple Watch Nike 天生喜欢和你一起做运动，新的回弹表盘更是如此。它会响应你的动作，你一蹦，它就跳。选个颜色、调个渐变，定制你喜欢的回弹表盘。戴着 Apple Watch 做运动，现在动感更十足。

Apple Watch Nike, Apple Watch 上的 Nike Run Club

Apple Watch 上的 Nike Run Club

和你一样，这个 Nike Run Club App 自己也在不断进步。全新配速图表，让你全程了解跑步表现。只要坚持跑步且挑战成功，Nike Run Club 就会颁发一枚连续纪录奖章给你。新的数据呈现方式充分利用了 Apple Watch Series 7 的显示屏，时时可见，字字清晰，各种跑步数据一目了然，让你一路都有数。

Apple Watch Nike, 指引你，跑赢自己

指引你，跑赢自己

Nike Run Club 中有你的教练，在你的跑途中一路相随，不仅懂你，而且会不断为你鼓劲。从早到晚，无论跑多远，怎么跑，只要你需要，
Nike Run Club 的语音指导功能
都能指引你，跑赢自己。

一只 Watch，两种训练方式

Apple Watch Nike, Nike Run Club

Nike Run Club

NRC App 致力于满足你的跑步需求，从专业教练到精彩社区，各类资源一应俱全，助你顺利开启跑步征程，持之以恒并乐在其中。

Apple Watch Nike, Nike Training Club

Nike Training Club

直接从手腕上接收 NTC App 发出的提示和每个动作的倒计时，顺畅完成各项训练计划。

Apple Watch Nike, 一起蹦，一起跳

一起蹦，一起跳


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Apple Watch Nike
Apple Watch Nike
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指引你，跑赢自己


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直接从手腕上接收 NTC App 发出的提示和每个动作的倒计时，顺畅完成各项训练计划。

Apple Watch Nike, 你爱戴的新表带

你爱戴的新表带

Nike 运动表带和带反光的 Nike 回环式运动表带提供各种配色方案，为训练增添一抹亮色。

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Apple Watch Nike, 你爱戴的新表带

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Apple Watch Nike
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