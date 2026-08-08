2019-20赛季起，耐克中国高中篮球联赛翻开了全新篇章。耐克“篮球之星”(PLANET OF HOOPS)系列产品应运而生，以校园篮球文化为灵感，融合太空、月球表面、宇宙飞船及科幻电影等设计元素，球场内外不同装备助力每个篮球爱好者，为开拓未来时刻蓄力，只为在更高的舞台上出手证明。