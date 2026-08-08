耐克中国高中篮球联赛

耐克“篮球之星”系列产品

2019-20赛季起，耐克中国高中篮球联赛翻开了全新篇章。耐克“篮球之星”(PLANET OF HOOPS)系列产品应运而生，以校园篮球文化为灵感，融合太空、月球表面、宇宙飞船及科幻电影等设计元素，球场内外不同装备助力每个篮球爱好者，为开拓未来时刻蓄力，只为在更高的舞台上出手证明。

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耐克“篮球之星”系列产品包含驰骋赛场的经典实战鞋款和日常生活的休闲搭配等不同选择，助力篮球少年热血追梦。

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耐克“篮球之星”系列产品包含驰骋赛场的经典实战鞋款和日常生活的休闲搭配等不同选择，助力篮球少年热血追梦。



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KD13“篮球之星”搭载全掌Zoom Air气垫，前掌叠加独立Zoom Air缓震单元，带来出众动能回馈，提供全面缓震反馈以及贴合流畅脚感。

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Kyrie 6“篮球之星”前掌搭载大面积Air Zoom Turbo气垫提供多角度回弹响应，搭配弧形外底，全方位提升抓地力，绑带采用夜光材料增添趣味性，助你畅快奔袭。

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Adapt BB 2.0“篮球之星”自动系带系统稳固锁定双足，只需按下按钮，它就能传递未来的体验，令你在球场熠熠生辉。

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KD13“篮球之星”搭载全掌Zoom Air气垫，前掌叠加独立Zoom Air缓震单元，带来出众动能回馈，提供全面缓震反馈以及贴合流畅脚感。

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实力出手驰骋赛场

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经典实战球鞋搭配风格化设计的球衣套装，助力每一次出手表现。鲜亮配色加之趣味夜光设计，活力出众，不管白天黑夜都能成为球场瞩目焦点。



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休闲出街演绎潮流

耐克中国高中篮球联赛


以涂鸦风手稿图案点缀设计的日常休闲鞋款与服装，更将比赛热血延续到场下；个性色彩穿搭展露出不羁态度，与潮流为伍，释放真我个性。



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