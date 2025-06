动出身体自信

“动出身体自信”项目为你提供实用工具,用以助力女孩在运动中重塑身体认知,令其从关注外表,转向欣赏身体在运动中展现的无限潜能。本资源由 Nike 与多芬、外貌研究中心 (Centre for Appearance Research) 及塔克女孩与女性体育运动研究中心 (Tucker Centre for Research on Girls and Women in Sport) 联合开发,旨在帮助更多女孩持续投身运动,乐享其中。