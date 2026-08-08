应对新冠肺炎，Nike 在行动

为保护团队成员和顾客的安全及健康，Nike 决定暂时关闭全球多个国家及地区的自营店和直营店，仅开放指定地区的商店并在营业期间严格遵照当地政府及卫生行政部门的要求。

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