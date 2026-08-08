





Q: 特殊时期，大家很久没有碰球了，这种情况和球员们受伤后，重返球场的过程很像。请问你在这期间，是如何调整心态和训练模式的？有建议给到篮球爱好者们吗？

A: 这段时间主要是以康复和个人训练为主，我期待以更好的身体状态重返赛场。希望篮球爱好者们在这期间要保持警惕，同时不能放松训练。一方面减少对抗性的活动，另一方面有机会的话更注重针对个人技术和身体的提高。



Q: 在你的篮球生涯中，你也经历过各种困境和挑战，你都是以什么样的心态面对和克服的？

A: 我觉得要勇敢地面对生活中、比赛中的任何事，从困难中找出问题，并从中吸取经验教训。其次，作为一名运动员，要具备竞争的心态，无论面对什么对手，上场就要去拼，争取赢得比赛，这也是运动员最重要的使命。



Q: 每次对自己加油鼓劲时，会在心里默念什么话？

A: 越是困难的时候，我们越要坚持梦想。相信困难总会过去，胜利总会到来。