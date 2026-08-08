篮球大咖为你支招
攒着招，只等上场迎战
阔别球场的日子，心，却始终与篮球同在。当下的处境，只不过是中场的插曲，短短的暂停，为的是全力以赴回归。沉住气，不妨把家当做训练场，让训练成为新日常。在场下积蓄力量，才能在场上展露锋芒，等重新踏上球场的那一刻，任谁都要为我们喝彩。
这一次，我们邀请数位篮球大咖前来助阵，分享各自关于篮球训练的心得与妙招。尽管身份各异，领域不同，但对篮球的热爱，是他们共同的信仰。
易建联
中国国家队男篮主力
“越是困难的时候，我们越要坚持梦想。”
无论遇到何种困难，易建联前进的脚步从未停止，他始终听从内心的声音——为胜利坚持到底。
Q: 特殊时期，大家很久没有碰球了，这种情况和球员们受伤后，重返球场的过程很像。请问你在这期间，是如何调整心态和训练模式的？有建议给到篮球爱好者们吗？
A: 这段时间主要是以康复和个人训练为主，我期待以更好的身体状态重返赛场。希望篮球爱好者们在这期间要保持警惕，同时不能放松训练。一方面减少对抗性的活动，另一方面有机会的话更注重针对个人技术和身体的提高。
Q: 在你的篮球生涯中，你也经历过各种困境和挑战，你都是以什么样的心态面对和克服的？
A: 我觉得要勇敢地面对生活中、比赛中的任何事，从困难中找出问题，并从中吸取经验教训。其次，作为一名运动员，要具备竞争的心态，无论面对什么对手，上场就要去拼，争取赢得比赛，这也是运动员最重要的使命。
Q: 每次对自己加油鼓劲时，会在心里默念什么话？
A: 越是困难的时候，我们越要坚持梦想。相信困难总会过去，胜利总会到来。
易建联
中国国家队男篮主力
“越是困难的时候，我们越要坚持梦想。”
无论遇到何种困难，易建联前进的脚步从未停止，他始终听从内心的声音——为胜利坚持到底。
Q: 特殊时期，大家很久没有碰球了，这种情况和球员们受伤后，重返球场的过程很像。请问你在这期间，是如何调整心态和训练模式的？有建议给到篮球爱好者们吗？
A: 这段时间主要是以康复和个人训练为主，我期待以更好的身体状态重返赛场。希望篮球爱好者们在这期间要保持警惕，同时不能放松训练。一方面减少对抗性的活动，另一方面有机会的话更注重针对个人技术和身体的提高。
Q: 在你的篮球生涯中，你也经历过各种困境和挑战，你都是以什么样的心态面对和克服的？
A: 我觉得要勇敢地面对生活中、比赛中的任何事，从困难中找出问题，并从中吸取经验教训。其次，作为一名运动员，要具备竞争的心态，无论面对什么对手，上场就要去拼，争取赢得比赛，这也是运动员最重要的使命。
Q: 每次对自己加油鼓劲时，会在心里默念什么话？
A: 越是困难的时候，我们越要坚持梦想。相信困难总会过去，胜利总会到来。
吴悠
街头篮球运动员
“训练是一个循序渐进，每天坚持的过程。”
在吴悠看来，场上的出色表现，离不开场下的。无数的努力和汗水，让吴悠不断击破质疑，突破自我。
吴悠
街头篮球运动员
“训练是一个循序渐进，每天坚持的过程。”
在吴悠看来，场上的出色表现，离不开场下的。无数的努力和汗水，让吴悠不断击破质疑，突破自我。
陈鹏
NTC 培训师
“优秀的球员更懂得用恢复来巩固训练成果。”
NTC 培训师和球员的双重身份，让陈鹏更懂得恢复的重要性，让我们跟随他的指导，用一场恢复训练激活身心，找回自己。
王鹤棣
青年演员
“再忙也要记得按时吃饭，多多锻炼。”
从校队球员到青年演员，身份在变，但王鹤棣对篮球的热爱从未改变。工作和训练之余，王鹤棣希望将自己健康饮食的心得，分享给所有热爱着篮球的人。
陈鹏
NTC 培训师
“优秀的球员更懂得用恢复来巩固训练成果。”
NTC 培训师和球员的双重身份，让陈鹏更懂得恢复的重要性，让我们跟随他的指导，用一场恢复训练激活身心，找回自己。
王鹤棣
青年演员
“再忙也要记得按时吃饭，多多锻炼。”
从校队球员到青年演员，身份在变，但王鹤棣对篮球的热爱从未改变。工作和训练之余，王鹤棣希望将自己健康饮食的心得，分享给所有热爱着篮球的人。