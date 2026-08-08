瑜伽导师助练

一招一式，万象更新

一切都在越来越好，切换到工作模式的我们，要怎样调节身心，才能跟上新的节奏？

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别急，给自己留点时间慢慢来。和NIKE特别邀请的三位瑜伽导师一起，通过练习侧重点不同的瑜伽体式，清空压力、练回机能、调节睡眠养成好心情。

柔韧，也是一种力量。


在呼吸吐纳间，舒缓身心

都说瑜伽的哲学在于放松身心，到底怎么练，才能清空累积的压力？

“不去过多担忧未来，专注此刻的自己就好。”

LYNN，Space资深瑜伽导师


保持平缓而有力的呼吸，用心感受身体动作的每一步，抛开杂念，凝聚心神，让内心和精神得到坦然释放。跟随LYNN完成内心修炼：


想知道更多修炼心神的方式，用更好的状态应对当下？

一探究竟

在一招一式中，练回机能

在家待了太久，身体机能也退步了，柔和的瑜伽运动，真的能把身体力量练回来？

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在一招一式中，练回机能

在家待了太久，身体机能也退步了，柔和的瑜伽运动，真的能把身体力量练回来？

“瑜伽的奥义，就是在动态中增强肌腱，在静态中塑造线条”

WILL LAU，上海Mani瑜伽馆创始人


瑜伽训练从来不是为了追求华丽体式，而是在动静转换中锻炼自身的韧性。越练，越熟悉自己的身体，在反复的尝试中，逐渐激活力量。跟上WILL的动作：


召唤身体机能，还能用什么方式实现？

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运动助眠，养成好心情

没有规律的作息，总让情绪处于低气压，有没有快速调节的方法？

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运动助眠，养成好心情

没有规律的作息，总让情绪处于低气压，有没有快速调节的方法？

“好的睡眠，是心情的一剂良药，而瑜伽，则是好睡眠的开始。”

ANGIE，资深瑜伽导师 / Yogalicious创始人


放下最阻碍睡眠的手机，睡前一小时，把时间留给和自己相处。借助平缓的瑜伽动作让情绪彻底放松，帮助身体自然地进入睡眠状态。今晚跟练ANGIE的三个睡前瑜伽体式：


除了瑜伽训练，还能如何高效地酣然入梦？

获取秘诀

更多瑜伽课程，专为想练出色的你而来

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一招一式，万象更新, 身心解压——深度复元瑜伽

身心解压——深度复元瑜伽

适合人群：髋部打开·运动灵活性·脊柱灵活性·运动表现

一招一式，万象更新, 重拾能量——伸展与能量积蓄

重拾能量——伸展与能量积蓄

适合人群：核心肌群力量·全身柔韧性·灵活性

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放松助眠——静心复元瑜伽

适合人群：髋部打开·脊柱灵活性·压力释放

换上懂你的装备，把瑜伽练到位

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专为舒适性与多功能性而来的它们，兼具出众透气性、弹性与延展性，助你无束伸展，更专注于当下的每一个动作。


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