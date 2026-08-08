ANGIE，资深瑜伽导师 / Yogalicious创始人





放下最阻碍睡眠的手机，睡前一小时，把时间留给和自己相处。借助平缓的瑜伽动作让情绪彻底放松，帮助身体自然地进入睡眠状态。今晚跟练ANGIE的三个睡前瑜伽体式：