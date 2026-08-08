设计团队力求打造一种品牌标志，传达“对速度的追求高于一切”的宣言。他们发现，在为马拉松运动员 Eliud Kipchoge 尝试突破世界纪录而开发的 Nike Zoom Vaporfly Elite 中，即实现了对这一宣言的承诺。这款突破性跑步鞋所采用的醒目 Swoosh 标志，正是新款 Mercurial 球鞋的创意灵感来源，执着于在细节上呈现速度感。