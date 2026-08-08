精巧设计，引爆速度
从鞋底到鞋带，新款 Mercurial 的每一个细节都经过了悉心的推敲试验和改进，以不断追求速度感。“Nike 足球始终不懈追求完美，”设计总监 Jeongwoo Lee 说。这意味着不仅要让球鞋变得更薄更轻，还要让外型呈现出超燃的疾速感。“疾速感可让运动员产生战胜对手的心理优势。”Lee 解释说。
追逐速度之本
追求速度始于“足下”。鞋底采用 Mercurial 和 Nike 以往的经典底纹，充分利用独特的分体式鞋底。“我们大胆尝试一种全新的鞋底设计方案，这将足以让 Mercurial 的热衷者尖叫不已，”首席设计师 Jessica Tresser 说道，“它的外型速度感十足，同时也体现了球鞋本身的技术含量。”
细节体现速度
设计团队力求打造一种品牌标志，传达“对速度的追求高于一切”的宣言。他们发现，在为马拉松运动员 Eliud Kipchoge 尝试突破世界纪录而开发的 Nike Zoom Vaporfly Elite 中，即实现了对这一宣言的承诺。这款突破性跑步鞋所采用的醒目 Swoosh 标志，正是新款 Mercurial 球鞋的创意灵感来源，执着于在细节上呈现速度感。
助力凌跃
彰显全新疾速感的最后一环，就是对颜色的选择。采用明亮的蓝色为基底，以洁净的白色相点缀，在光线下熠熠生辉。“我们以飞行员的视角感受飞机翱翔于云端和空中的画面，从中得到启发，”色彩设计师 David Gamboa 说，“当运动员感觉更轻盈、更鲜亮时，他们的速度也就愈加迅疾。”