LeBron XXIII - 3/23

‘THE CHOSEN ONE AND
THE ONE WHO CHOSE’
天意与决意

在 NBA 历史上，家族传承的故事屡见不鲜，但父子同场出战即便不是天方夜谭，也堪称奇迹。但对勒布朗来说，把“不可能”化为可能不过是常规操作。在 2024 年 NBA 选秀大会上，勒布朗·詹姆斯二世（也就是大家熟悉的布朗尼·詹姆斯）以第 55 顺位被洛杉矶湖人队选中。10 月 22 日赛季揭幕战第二节，詹姆斯父子同时登场，创造了 NBA 历史上首对同场出战的父子组合。对世界来说，这是一个见证历史诞生的时刻；但对勒布朗来说，这却是一个特别的人生注脚：“作为一名父亲，这就是全部的意义。”

细节生辉

为了致敬这对父子组合的历史性时刻，LeBron XXIII ‘The Chosen One and The One Who Chose’ 在鞋面上以一大一小的王冠图案象征父与子，并通过不对称配色突显家族传承主题：其中一只鞋采用黑金配色，后跟缀以“Chosen 1”（天意）标志，映照勒布朗荣耀；另一只鞋则将焦点投向布朗尼，采用黑紫配色，搭配后跟“1 Who Chose”（决意）标志，彰显布朗尼的自我选择。

生来配王者

轻量化设计与灵敏响应性能的出色结合，
LeBron XXIII 为全面主宰力量而生。

配色故事

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

