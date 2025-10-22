Forever King

LeBron XXIII - 3/23

在 NBA 历史上，家族传承的故事屡见不鲜，但父子同场出战即便不是天方夜谭，也堪称奇迹。但对勒布朗来说，把“不可能”化为可能不过是常规操作。在 2024 年 NBA 选秀大会上，勒布朗·詹姆斯二世（也就是大家熟悉的布朗尼·詹姆斯）以第 55 顺位被洛杉矶湖人队选中。10 月 22 日赛季揭幕战第二节，詹姆斯父子同时登场，创造了 NBA 历史上首对同场出战的父子组合。对世界来说，这是一个见证历史诞生的时刻；但对勒布朗来说，这却是一个特别的人生注脚：“作为一名父亲，这就是全部的意义。”