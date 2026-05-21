Forever King

LeBron XXIII - 23/23
'DREAMS & NIGHTMARES' 终结梦魇
九年磨一剑，2012年6月，勒布朗·詹姆斯终于在 NBA 登上冠军王座，收获了他职业生涯中的第一个总冠军。那年总决赛，迈阿密热火以总比分4比1击败俄克拉荷马雷霆，拿下了他们两连冠中的第一冠。在整个系列赛中，勒布朗领衔球队得分、篮板和助攻三项数据，毫无悬念地荣膺总决赛 MVP。
赛后，传奇主持人斯图尔特·斯科特问他，此刻你脑海中闪过的第一个念头是什么？——“国王”的回答直白有力：“这该死的一刻终于来了。”在随后的采访中，他谈到这座冠军奖杯不仅是梦想成真的最佳见证，更是对“转会事件”的有力回击，也铭刻了自己在其中所付出的坚韧毅力。
细节生辉
欢庆氛围已然拉满。LeBron XXIII 'Dreams & Nightmares' 向勒布朗的首次总冠军致敬，也正式宣告“詹皇”加冕。金色中底封存荣耀时刻，后跟“World Champions”图案彰显总冠军戒指出众风范。鞋面融入重复皇冠图案，续写王者传奇。王座之上，无人可撼。
23/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。
LeBron XXIII - 23/23
'DREAMS & NIGHTMARES'
终结梦魇
九年磨一剑，2012年6月，勒布朗·詹姆斯终于在 NBA 登上冠军王座，收获了他职业生涯中的第一个总冠军。
那年总决赛，迈阿密热火以总比分4比1击败俄克拉荷马雷霆，拿下了他们两连冠中的第一冠。
在整个系列赛中，勒布朗领衔球队得分、篮板和助攻三项数据，毫无悬念地荣膺总决赛 MVP。
赛后，传奇主持人斯图尔特·斯科特问他，此刻你脑海中闪过的第一个念头是什么？——“国王”的回答直白有力：
“这该死的一刻终于来了。”在随后的采访中，他谈到这座冠军奖杯不仅是梦想成真的最佳见证，更是对“转会事件”的有力回击，
也铭刻了自己在其中所付出的坚韧毅力。
23/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。