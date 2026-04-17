Forever King

LeBron XXIII - 20/23
'HURT FEELINGS'
只管戏谑 赢面为证
2016年，金州勇士队以73胜9负的战绩，打破了 NBA 常规赛历史记录，并连续第二年在总决赛中迎战勒布朗率领的骑士队。勇士率先取得3-1的巨大领先。第四场比赛结束后，克雷·汤普森嘲讽勒布朗“受不了垃圾话”……接下来的故事，已成传奇。
勒布朗顶住压力，连下第五、第六场，将比赛拖入抢七大战。决胜局最后两分钟，比分战平之际，勒布朗送出一记惊世封盖——这是 NBA 历史上最具标志性的盖帽之一。最终，他带领骑士队夺得队史首个——也是唯一一个 NBA 总冠军，成为 NBA 史上唯一一支在总决赛中从1比3落后逆转夺冠的球队。
细节生辉
LeBron XXIII Elite 'Hurt Feelings' 灵感源自那段 1 比 3 逆转的经典记忆。黑色鞋面搭配蓝黄中底，与当年总决赛双方所穿球衣相呼应。第七场临近尾声，勒布朗追身封盖，给出王者的决定性一击，鞋身上的手掌图案正是向这一定义历史的时刻致敬。最终，勒布朗与骑士队完成了总决赛史上唯一一次 1 比 3 逆转并夺冠，鞋面图形仿若破碎玻璃，象征被打破的天花板。忍一时风平浪静？正面硬刚才是王道。
20/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。
LeBron XXIII - 20/23
'HURT FEELINGS'
只管戏谑 赢面为证
2016年，金州勇士队以73胜9负的战绩，打破了 NBA 常规赛历史记录，并连续第二年在总决赛中迎战勒布朗率领的骑士队。
勇士率先取得3-1的巨大领先。第四场比赛结束后，克雷·汤普森嘲讽勒布朗“受不了垃圾话”……接下来的故事，已成传奇。
勒布朗顶住压力，连下第五、第六场，将比赛拖入抢七大战。决胜局最后两分钟，比分战平之际，勒布朗送出一记惊世封盖——
这是 NBA 历史上最具标志性的盖帽之一。最终，他带领骑士队夺得队史首个——也是唯一一个 NBA 总冠军，
成为 NBA 史上唯一一支在总决赛中从1比3落后逆转夺冠的球队。
20/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。