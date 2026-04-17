Forever King
Forever King

LeBron XXIII - 20/23

'HURT FEELINGS'
只管戏谑 赢面为证

2016年，金州勇士队以73胜9负的战绩，打破了 NBA 常规赛历史记录，并连续第二年在总决赛中迎战勒布朗率领的骑士队。勇士率先取得3-1的巨大领先。第四场比赛结束后，克雷·汤普森嘲讽勒布朗“受不了垃圾话”……接下来的故事，已成传奇。

勒布朗顶住压力，连下第五、第六场，将比赛拖入抢七大战。决胜局最后两分钟，比分战平之际，勒布朗送出一记惊世封盖——这是 NBA 历史上最具标志性的盖帽之一。最终，他带领骑士队夺得队史首个——也是唯一一个 NBA 总冠军，成为 NBA 史上唯一一支在总决赛中从1比3落后逆转夺冠的球队。

Forever King
1/3
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2/3
Forever King
3/3
Forever King

细节生辉


LeBron XXIII Elite 'Hurt Feelings' 灵感源自那段 1 比 3 逆转的经典记忆。黑色鞋面搭配蓝黄中底，与当年总决赛双方所穿球衣相呼应。第七场临近尾声，勒布朗追身封盖，给出王者的决定性一击，鞋身上的手掌图案正是向这一定义历史的时刻致敬。最终，勒布朗与骑士队完成了总决赛史上唯一一次 1 比 3 逆转并夺冠，鞋面图形仿若破碎玻璃，象征被打破的天花板。忍一时风平浪静？正面硬刚才是王道。

即刻选购

20/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

LeBron XXIII - 20/23

'HURT FEELINGS'
只管戏谑 赢面为证

2016年，金州勇士队以73胜9负的战绩，打破了 NBA 常规赛历史记录，并连续第二年在总决赛中迎战勒布朗率领的骑士队。
勇士率先取得3-1的巨大领先。第四场比赛结束后，克雷·汤普森嘲讽勒布朗“受不了垃圾话”……接下来的故事，已成传奇。

勒布朗顶住压力，连下第五、第六场，将比赛拖入抢七大战。决胜局最后两分钟，比分战平之际，勒布朗送出一记惊世封盖——
这是 NBA 历史上最具标志性的盖帽之一。最终，他带领骑士队夺得队史首个——也是唯一一个 NBA 总冠军，
成为 NBA 史上唯一一支在总决赛中从1比3落后逆转夺冠的球队。

Forever King
Forever King

细节生辉

LeBron XXIII Elite 'Hurt Feelings' 灵感源自那段 1 比 3 逆转的经典记忆。黑色鞋面搭配蓝黄中底，与当年
总决赛双方所穿球衣相呼应。第七场临近尾声，勒布朗追身封盖，给出王者的决定性一击，鞋身上的手掌图案
正是向这一定义历史的时刻致敬。最终，勒布朗与骑士队完成了总决赛史上唯一一次 1 比 3 逆转并夺冠，
鞋面图形仿若破碎玻璃，象征被打破的天花板。忍一时风平浪静？正面硬刚才是王道。

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20/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King, slide 1 of 19

    20/23

    只管戏谑 赢面为证

    “勒布朗一记封盖！”成就了 NBA 总决赛史上最传奇的逆转。

  • Forever King, slide 2 of 19

    19/23

    写入史册

    NBA 最坚不可摧的纪录在2023年被打破。

  • Forever King, slide 3 of 19

    18/23

    世纪结盟

    2003年，这位天选之子与耐克签下创纪录的新秀代言合同。

  • Forever King, slide 4 of 19

    17/23

    蒙面“暴君”

    蒙面“暴君”在2013-2014赛季摧毁了 NBA 防守体系。

  • Forever King, slide 5 of 19

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King, slide 6 of 19

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King, slide 7 of 19

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King, slide 8 of 19

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King, slide 9 of 19

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King, slide 10 of 19

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King, slide 11 of 19

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King, slide 12 of 19

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King, slide 13 of 19

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King, slide 14 of 19

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King, slide 15 of 19

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King, slide 16 of 19

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King, slide 17 of 19

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King, slide 18 of 19

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King, slide 19 of 19

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

  • Forever King, slide 1 of 19

    20/23

    只管戏谑 赢面为证

    “勒布朗一记封盖！”成就了 NBA 总决赛史上最传奇的逆转。

  • Forever King, slide 2 of 19

    19/23

    写入史册

    NBA 最坚不可摧的纪录在2023年被打破。

  • Forever King, slide 3 of 19

    18/23

    世纪结盟

    2003年，这位天选之子与耐克签下创纪录的新秀代言合同。

  • Forever King, slide 4 of 19

    17/23

    蒙面“暴君”

    蒙面“暴君”在2013-2014赛季摧毁了 NBA 防守体系。

  • Forever King, slide 5 of 19

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King, slide 6 of 19

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King, slide 7 of 19

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King, slide 8 of 19

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King, slide 9 of 19

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King, slide 10 of 19

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King, slide 11 of 19

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King, slide 12 of 19

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King, slide 13 of 19

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King, slide 14 of 19

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King, slide 15 of 19

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King, slide 16 of 19

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King, slide 17 of 19

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King, slide 18 of 19

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King, slide 19 of 19

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

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