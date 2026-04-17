Forever King

LeBron XXIII - 20/23

2016年，金州勇士队以73胜9负的战绩，打破了 NBA 常规赛历史记录，并连续第二年在总决赛中迎战勒布朗率领的骑士队。勇士率先取得3-1的巨大领先。第四场比赛结束后，克雷·汤普森嘲讽勒布朗“受不了垃圾话”……接下来的故事，已成传奇。

勒布朗顶住压力，连下第五、第六场，将比赛拖入抢七大战。决胜局最后两分钟，比分战平之际，勒布朗送出一记惊世封盖——这是 NBA 历史上最具标志性的盖帽之一。最终，他带领骑士队夺得队史首个——也是唯一一个 NBA 总冠军，成为 NBA 史上唯一一支在总决赛中从1比3落后逆转夺冠的球队。