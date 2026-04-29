Forever King
Forever King

LeBron XXIII - 21/23

'MOTOR KING'
扫荡汽车城

2007年，勒布朗生涯第二次闯入 NBA 季后赛，他率领骑士首轮横扫奇才，次轮六场击败篮网，顺利挺进东部决赛，对阵底特律活塞。

系列赛开局，骑士一度以0-2落后，然而“国王”勒布朗奋力反击，将比分追至2比2平。在关键的第五场比赛中，勒布朗上演了 NBA 季后赛史上最伟大的表现之一。他砍下48分，其中包揽骑士队最后的25分，拿下了他们最后30分中的29分。此外，他还贡献了9个篮板和7次助攻，率队在双加时以109比107险胜。

最终，勒布朗带领骑士在第六场锁定胜局，率队首次挺进 NBA 总决赛。

Forever King
1/3
Forever King
2/3
Forever King
3/3
Forever King

细节生辉


LeBron XXIII 'Motor King' 在中底和鞋面部位采用对比鲜明的红白色调，旨在向活塞队致敬。后跟处饰有骷髅图案，致敬底特律区号“313”；两根活塞交叉摆放，象征底特律辉煌的汽车工业历史。鞋面印有重复烟雾图案，幻化为一头雄狮，诉说着勒布朗和底特律这座城市之间的深厚渊源。

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21/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

LeBron XXIII - 21/23

'MOTOR KING'
扫荡汽车城

2007年，勒布朗生涯第二次闯入 NBA 季后赛，他率领骑士首轮横扫奇才，次轮六场击败篮网，顺利挺进东部决赛，对阵底特律活塞。

系列赛开局，骑士一度以0-2落后，然而“国王”勒布朗奋力反击，将比分追至2比2平。在关键的第五场比赛中，
勒布朗上演了 NBA 季后赛史上最伟大的表现之一。他砍下48分，其中包揽骑士队最后的25分，拿下了他们最后30分中的29分。
此外，他还贡献了9个篮板和7次助攻，率队在双加时以109比107险胜。

最终，勒布朗带领骑士在第六场锁定胜局，率队首次挺进 NBA 总决赛。

Forever King
Forever King

细节生辉

LeBron XXIII 'Motor King' 在中底和鞋面部位采用对比鲜明的红白色调，旨在向活塞队致敬。
后跟处饰有骷髅图案，致敬底特律区号“313”；两根活塞交叉摆放，象征底特律辉煌的汽车工业历史。
鞋面印有重复烟雾图案，幻化为一头雄狮，诉说着勒布朗和底特律这座城市之间的深厚渊源。

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21/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King, slide 1 of 20

    21/23

    扫荡汽车城

    这位冉冉升起的新星在2007年东部决赛的第五场横扫活塞，宣告超级巨星的诞生。

  • Forever King, slide 2 of 20

    20/23

    只管戏谑 赢面为证

    “勒布朗一记封盖！”成就了 NBA 总决赛史上最传奇的逆转。

  • Forever King, slide 3 of 20

    19/23

    写入史册

    NBA 最坚不可摧的纪录在2023年被打破。

  • Forever King, slide 4 of 20

    18/23

    世纪结盟

    2003年，这位天选之子与耐克签下创纪录的新秀代言合同。

  • Forever King, slide 5 of 20

    17/23

    蒙面“暴君”

    蒙面“暴君”在2013-2014赛季摧毁了 NBA 防守体系。

  • Forever King, slide 6 of 20

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King, slide 7 of 20

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King, slide 8 of 20

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King, slide 9 of 20

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King, slide 10 of 20

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King, slide 11 of 20

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King, slide 12 of 20

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King, slide 13 of 20

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King, slide 14 of 20

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King, slide 15 of 20

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King, slide 16 of 20

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King, slide 17 of 20

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King, slide 18 of 20

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King, slide 19 of 20

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King, slide 20 of 20

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

  • Forever King, slide 1 of 20

    21/23

    扫荡汽车城

    这位冉冉升起的新星在2007年东部决赛的第五场横扫活塞，宣告超级巨星的诞生。

  • Forever King, slide 2 of 20

    20/23

    只管戏谑 赢面为证

    “勒布朗一记封盖！”成就了 NBA 总决赛史上最传奇的逆转。

  • Forever King, slide 3 of 20

    19/23

    写入史册

    NBA 最坚不可摧的纪录在2023年被打破。

  • Forever King, slide 4 of 20

    18/23

    世纪结盟

    2003年，这位天选之子与耐克签下创纪录的新秀代言合同。

  • Forever King, slide 5 of 20

    17/23

    蒙面“暴君”

    蒙面“暴君”在2013-2014赛季摧毁了 NBA 防守体系。

  • Forever King, slide 6 of 20

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King, slide 7 of 20

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King, slide 8 of 20

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King, slide 9 of 20

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King, slide 10 of 20

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King, slide 11 of 20

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King, slide 12 of 20

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King, slide 13 of 20

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King, slide 14 of 20

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King, slide 15 of 20

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King, slide 16 of 20

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King, slide 17 of 20

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King, slide 18 of 20

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King, slide 19 of 20

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King, slide 20 of 20

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

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