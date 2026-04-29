Forever King

LeBron XXIII - 21/23

'MOTOR KING'

扫荡汽车城

2007年，勒布朗生涯第二次闯入 NBA 季后赛，他率领骑士首轮横扫奇才，次轮六场击败篮网，顺利挺进东部决赛，对阵底特律活塞。



系列赛开局，骑士一度以0-2落后，然而“国王”勒布朗奋力反击，将比分追至2比2平。在关键的第五场比赛中，

勒布朗上演了 NBA 季后赛史上最伟大的表现之一。他砍下48分，其中包揽骑士队最后的25分，拿下了他们最后30分中的29分。

此外，他还贡献了9个篮板和7次助攻，率队在双加时以109比107险胜。



最终，勒布朗带领骑士在第六场锁定胜局，率队首次挺进 NBA 总决赛。