Forever King

LeBron XXIII - 21/23
'MOTOR KING'
扫荡汽车城
2007年，勒布朗生涯第二次闯入 NBA 季后赛，他率领骑士首轮横扫奇才，次轮六场击败篮网，顺利挺进东部决赛，对阵底特律活塞。
系列赛开局，骑士一度以0-2落后，然而“国王”勒布朗奋力反击，将比分追至2比2平。在关键的第五场比赛中，勒布朗上演了 NBA 季后赛史上最伟大的表现之一。他砍下48分，其中包揽骑士队最后的25分，拿下了他们最后30分中的29分。此外，他还贡献了9个篮板和7次助攻，率队在双加时以109比107险胜。
最终，勒布朗带领骑士在第六场锁定胜局，率队首次挺进 NBA 总决赛。
细节生辉
LeBron XXIII 'Motor King' 在中底和鞋面部位采用对比鲜明的红白色调，旨在向活塞队致敬。后跟处饰有骷髅图案，致敬底特律区号“313”；两根活塞交叉摆放，象征底特律辉煌的汽车工业历史。鞋面印有重复烟雾图案，幻化为一头雄狮，诉说着勒布朗和底特律这座城市之间的深厚渊源。
21/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。
LeBron XXIII - 21/23
'MOTOR KING'
扫荡汽车城
2007年，勒布朗生涯第二次闯入 NBA 季后赛，他率领骑士首轮横扫奇才，次轮六场击败篮网，顺利挺进东部决赛，对阵底特律活塞。
系列赛开局，骑士一度以0-2落后，然而“国王”勒布朗奋力反击，将比分追至2比2平。在关键的第五场比赛中，
勒布朗上演了 NBA 季后赛史上最伟大的表现之一。他砍下48分，其中包揽骑士队最后的25分，拿下了他们最后30分中的29分。
此外，他还贡献了9个篮板和7次助攻，率队在双加时以109比107险胜。
最终，勒布朗带领骑士在第六场锁定胜局，率队首次挺进 NBA 总决赛。
21/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。