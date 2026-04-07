Forever King
Forever King

LeBron XXIII - 18/23

'SHOE BAG' 世纪结盟


2003年5月22日，耐克与勒布朗携手，终结了史上最激烈的球鞋大战。尽管数月来外界对这位年轻的“天选之子”的签约去向猜测纷纷，但最终，他还是作出了历史性的抉择——与这家汇聚全球顶尖运动员和运动创新科技的品牌，正式结盟。

这份创纪录的新秀合同，开启了 NBA 历史上最长久、最成功的签名鞋系列之一。从勒布朗首次穿着 Zoom Generation 登陆萨克拉门托的赛场那一刻起，我们见证了他与耐克在赛场内外，创造的无数经典瞬间。23年过去，这段传奇仍在续写，更为下一代“天选之子”们开辟了荣耀之路。

Forever King
1/3
Forever King
2/3
Forever King
3/3
Forever King

细节生辉


LeBron XXIII 'Shoe Bag' 从步入园区时迎面而来的经典橙色 Nike 配色汲取灵感，将这些标志性色调贯穿于整双鞋之中。“王冠”中底周围的灰色刺绣，呼应园区入口处的灰白立柱，也象征其中蕴藏的非凡成就。鞋面采用重复的“Swoosh!”图案，灵感源自报纸标题风格，并点缀美元符号与耐克勾标志。后跟处的“Megadeal”图案致敬某知名彩票游戏，寓意 Nike 签下未来之王，押中头奖。

即刻选购

18/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

LeBron XXIII - 18/23

'SHOE BAG' 世纪结盟

2003年5月22日，耐克与勒布朗携手，终结了史上最激烈的球鞋大战。尽管数月来外界对这位年轻的“天选之子”的签约去向
猜测纷纷，但最终，他还是作出了历史性的抉择——与这家汇聚全球顶尖运动员和运动创新科技的品牌，正式结盟。

这份创纪录的新秀合同，开启了 NBA 历史上最长久、最成功的签名鞋系列之一。从勒布朗首次穿着 Zoom Generation
登陆萨克拉门托的赛场那一刻起，我们见证了他与耐克在赛场内外，创造的无数经典瞬间。23年过去，这段传奇仍在续写，
更为下一代“天选之子”们开辟了荣耀之路。

Forever King
Forever King

细节生辉

LeBron XXIII 'Shoe Bag' 从步入园区时迎面而来的经典橙色 Nike 配色汲取灵感，将这些标志性色调
贯穿于整双鞋之中。“王冠”中底周围的灰色刺绣，呼应园区入口处的灰白立柱，也象征其中蕴藏的
非凡成就。鞋面采用重复的“Swoosh!”图案，灵感源自报纸标题风格，并点缀美元符号与耐克勾标志。
后跟处的“Megadeal”图案致敬某知名彩票游戏，寓意 Nike 签下未来之王，押中头奖。

即刻选购

18/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King, slide 1 of 17

    18/23

    世纪结盟

    2003年，这位天选之子与耐克签下创纪录的新秀代言合同。

  • Forever King, slide 2 of 17

    17/23

    蒙面“暴君”

    蒙面“暴君”在2013-2014赛季摧毁了 NBA 防守体系。

  • Forever King, slide 3 of 17

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King, slide 4 of 17

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King, slide 5 of 17

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King, slide 6 of 17

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King, slide 7 of 17

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King, slide 8 of 17

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King, slide 9 of 17

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King, slide 10 of 17

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King, slide 11 of 17

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King, slide 12 of 17

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King, slide 13 of 17

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King, slide 14 of 17

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King, slide 15 of 17

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King, slide 16 of 17

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King, slide 17 of 17

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

  • Forever King, slide 1 of 17

    18/23

    世纪结盟

    2003年，这位天选之子与耐克签下创纪录的新秀代言合同。

  • Forever King, slide 2 of 17

    17/23

    蒙面“暴君”

    蒙面“暴君”在2013-2014赛季摧毁了 NBA 防守体系。

  • Forever King, slide 3 of 17

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King, slide 4 of 17

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King, slide 5 of 17

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King, slide 6 of 17

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King, slide 7 of 17

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King, slide 8 of 17

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King, slide 9 of 17

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King, slide 10 of 17

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King, slide 11 of 17

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King, slide 12 of 17

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King, slide 13 of 17

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King, slide 14 of 17

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King, slide 15 of 17

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King, slide 16 of 17

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King, slide 17 of 17

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

Forever King