Forever King

LeBron XXIII - 18/23
'SHOE BAG' 世纪结盟
2003年5月22日，耐克与勒布朗携手，终结了史上最激烈的球鞋大战。尽管数月来外界对这位年轻的“天选之子”的签约去向猜测纷纷，但最终，他还是作出了历史性的抉择——与这家汇聚全球顶尖运动员和运动创新科技的品牌，正式结盟。
这份创纪录的新秀合同，开启了 NBA 历史上最长久、最成功的签名鞋系列之一。从勒布朗首次穿着 Zoom Generation 登陆萨克拉门托的赛场那一刻起，我们见证了他与耐克在赛场内外，创造的无数经典瞬间。23年过去，这段传奇仍在续写，更为下一代“天选之子”们开辟了荣耀之路。
细节生辉
LeBron XXIII 'Shoe Bag' 从步入园区时迎面而来的经典橙色 Nike 配色汲取灵感，将这些标志性色调贯穿于整双鞋之中。“王冠”中底周围的灰色刺绣，呼应园区入口处的灰白立柱，也象征其中蕴藏的非凡成就。鞋面采用重复的“Swoosh!”图案，灵感源自报纸标题风格，并点缀美元符号与耐克勾标志。后跟处的“Megadeal”图案致敬某知名彩票游戏，寓意 Nike 签下未来之王，押中头奖。
18/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。
LeBron XXIII - 18/23
'SHOE BAG' 世纪结盟
2003年5月22日，耐克与勒布朗携手，终结了史上最激烈的球鞋大战。尽管数月来外界对这位年轻的“天选之子”的签约去向
猜测纷纷，但最终，他还是作出了历史性的抉择——与这家汇聚全球顶尖运动员和运动创新科技的品牌，正式结盟。
这份创纪录的新秀合同，开启了 NBA 历史上最长久、最成功的签名鞋系列之一。从勒布朗首次穿着 Zoom Generation
登陆萨克拉门托的赛场那一刻起，我们见证了他与耐克在赛场内外，创造的无数经典瞬间。23年过去，这段传奇仍在续写，
更为下一代“天选之子”们开辟了荣耀之路。
18/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。