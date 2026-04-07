Forever King

LeBron XXIII - 18/23



2003年5月22日，耐克与勒布朗携手，终结了史上最激烈的球鞋大战。尽管数月来外界对这位年轻的“天选之子”的签约去向猜测纷纷，但最终，他还是作出了历史性的抉择——与这家汇聚全球顶尖运动员和运动创新科技的品牌，正式结盟。

这份创纪录的新秀合同，开启了 NBA 历史上最长久、最成功的签名鞋系列之一。从勒布朗首次穿着 Zoom Generation 登陆萨克拉门托的赛场那一刻起，我们见证了他与耐克在赛场内外，创造的无数经典瞬间。23年过去，这段传奇仍在续写，更为下一代“天选之子”们开辟了荣耀之路。