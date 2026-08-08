畅动自如，无拘无束
Nike Free 外底采用激光切割的弯曲凹槽设计，让泡棉更富弹性，随双足自然移动。
赤足般贴合感
Nike Free 不仅拥有简约设计和透气鞋面，还针对足部构造精心设计，带来第二层肌肤般的贴合感，犹如肢体的自然延伸。
匠心品质，柔韧灵活
此鞋款通体采用弹性材质，让你的双足灵动自如。
设计揭秘
Nike Free 源自科学研究的丰富历史
Nike 运动创新总监 Tobie Hatfield 与创新副总裁 Eric Avar 进行了一系列详尽的测量，旨在了解人体跑步时的足部动作。这场前所未有的研究测试让他们获得了所需的数据，得以开始正式设计出首款 Nike Free。
Nike Free 首次采用 与赤足相同的标准进行实验室测量：通过外底和鞋面设计塑就非凡自然的运动感受，令足趾活动幅度达到与赤足跑步时相同的 33 度。
完成赤足跑步的测试研究后，团队便开始进行初步设计。他们的目标非常清晰，那就是让足部的 52 块肌肉彻底解放。
相比传统跑鞋，穿着 NIKE FREE 时的足底压力分布图更接近于赤足状态。
“运动员们可以穿上任何心仪的鞋子，
但他们总是对赤足跑步情有独钟！”
身为初代 Nike Free 设计团队成员的 Tobie Hatfield 在观看精英田径队进行赤足训练后如此说道。
Nike Free 测量表
Nike Free 一向致力于实现肢体的自然运动，但每一双鞋带来的赤足跑步感受总是不尽相同。因此，我们使用 Free 测量表对各个鞋款评分。系数越小越接近于赤足，系数越大则越接近于传统跑步鞋。