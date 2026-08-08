上排从左至右依次为：

造型师Gabriella Karefa-Johnson

足球运动员Leah Williamson

Martine Rose设计师及耐克联名产品合作者Martine Rose

耐克签约瑜伽教练Rebeckah Price

田径运动员Caster Semenya

Feng Chen Wang设计师及耐克联名产品合作者王逢陈

Jacquemus设计师及耐克联名产品合作者Simon Porte Jacquemus

健身运动员及耐克签约教练Tunde Oyeneyin

残疾运动员Oksana Masters

运动员及耐克签约教练Kirsty Godso

中间从左至右依次为：

残疾运动员Scout Bassett

街舞运动员India Sardjoe

编舞家、舞者、艺术家及耐克合作伙伴Parris Goebel

超模Adwoa Aboah

单板滑雪运动员Chloe Kim

下排从左至右依次为：

AMBUSH®设计师及耐克联名产品合作者Yoon Ahn

击剑运动员Ibtihaj Muhammad

“耐克女子所言的新纪元，即为所有女性和运动旅程的每个阶段提供独特的风格和产品。如你所见，耐克女子产品为今晚的造型注入了生命力，展现了女性的生机、快乐和进取。”耐克女子服装产品设计副总裁Tania Flynn说道，“通过为所有形式的运动，为所有不同身材和身份的女性进行创新设计，我们可以为下一代重新定义运动的未来。”

耐克致力于为身体、心灵和生活的方方面面带来一系列创新专业的服务和体验支持。以“Goddess Awakened”为代表的大秀，彰显出耐克当前与未来的决心，即成为她们最大的支持者。