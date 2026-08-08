耐克携手Parris Goebel呈现“Goddess Awakened”大秀
共同庆祝女性集体力量
内容摘要
● 2023年7月5日，耐克携手全球知名编舞师、舞者、艺术家、运动员以及耐克合作伙伴Parris Goebel，共创名为“Goddess Awakened”的大秀。
● “Goddess Awakened”大秀是一个通过个人风格与自我表达，来庆祝女性的集体力量。
● 活动标志着耐克女子开启了新纪元，Goebel为大秀亲自编排了一段舞蹈并作为领舞，带领30多名耐克运动员和合作伙伴共同呈现本次演出。
2023年7月5日，耐克向我们展示了身体的舞动也可以成为一种真正的运动。耐克与全球知名编舞师、舞者、艺术家、运动员以及耐克合作伙伴Parris Goebel合作举办了一场名为“Goddess Awakened”的大秀。通过个人风格与自我表达，庆祝女性的集体力量。
耐克全球女性品牌副总裁Liz Weldon表示，“‘Goddess Awakened’代表耐克女子正式进入新纪元。当下，耐克品牌应当成为一个大平台，透过社群视角赞美和赋能女性，为她们提供自我表达和展示创造力的机会。”Weldon说：“我们认为支持女性的最好方式之一就是为她们提供空间，让她们能感到自己是被关注、被包容的，能感受到自己也是群体中的一员。”
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活动的高光时刻是Parris Goebel编导并领舞的40分钟舞蹈表演，由30多名耐克运动员和合作伙伴共同呈现。表演灵感来自古希腊胜利女神Nike，激发观众挖掘并释放自己内心的力量，并与同伴相互支持成长。
“纵观历史，女性一直被告知应该如何做事，如何说话，如何感受——今晚我们要打破这些束缚，以集体的名义，让外界听到我们，看到我们。”Goebel说。她还通过给观众写信，为当晚表演定下基调。“对我来说，没有比跳舞更好的表达方式来诠释这一刻的爱、悲伤、女性的力量，我很感激与耐克的合作，给予我这样一个真实又具有意义的舞台，来实现这一切。“
从现场观众的穿着，到即将发布的耐克合作伙伴系列，以及当晚演出中展示的耐克服饰，女性的风格和自我表达贯穿整个活动。其中，耐克与Martine Rose、Yoon Ahn和王逢陈在内的多位合作伙伴即将推出的吸睛作品，也共同编织出一个有灵魂、团结的和自由的故事。
上排从左至右依次为：
造型师Gabriella Karefa-Johnson
足球运动员Leah Williamson
Martine Rose设计师及耐克联名产品合作者Martine Rose
耐克签约瑜伽教练Rebeckah Price
田径运动员Caster Semenya
Feng Chen Wang设计师及耐克联名产品合作者王逢陈
Jacquemus设计师及耐克联名产品合作者Simon Porte Jacquemus
健身运动员及耐克签约教练Tunde Oyeneyin
残疾运动员Oksana Masters
运动员及耐克签约教练Kirsty Godso
中间从左至右依次为：
残疾运动员Scout Bassett
街舞运动员India Sardjoe
编舞家、舞者、艺术家及耐克合作伙伴Parris Goebel
超模Adwoa Aboah
单板滑雪运动员Chloe Kim
下排从左至右依次为：
AMBUSH®设计师及耐克联名产品合作者Yoon Ahn
击剑运动员Ibtihaj Muhammad
“耐克女子所言的新纪元，即为所有女性和运动旅程的每个阶段提供独特的风格和产品。如你所见，耐克女子产品为今晚的造型注入了生命力，展现了女性的生机、快乐和进取。”耐克女子服装产品设计副总裁Tania Flynn说道，“通过为所有形式的运动，为所有不同身材和身份的女性进行创新设计，我们可以为下一代重新定义运动的未来。”
耐克致力于为身体、心灵和生活的方方面面带来一系列创新专业的服务和体验支持。以“Goddess Awakened”为代表的大秀，彰显出耐克当前与未来的决心，即成为她们最大的支持者。
耐克携手Parris Goebel呈现“Goddess Awakened”大秀
共同庆祝女性集体力量
内容摘要
● 2023年7月5日，耐克携手全球知名编舞师、舞者、艺术家、运动员以及耐克合作伙伴Parris Goebel，共创名为“Goddess Awakened”的大秀。
● “Goddess Awakened”大秀是一个通过个人风格与自我表达，来庆祝女性的集体力量。
● 活动标志着耐克女子开启了新纪元，Goebel为大秀亲自编排了一段舞蹈并作为领舞，带领30多名耐克运动员和合作伙伴共同呈现本次演出。
2023年7月5日，耐克向我们展示了身体的舞动也可以成为一种真正的运动。耐克与全球知名编舞师、舞者、艺术家、运动员以及耐克合作伙伴Parris Goebel合作举办了一场名为“Goddess Awakened”的大秀。通过个人风格与自我表达，庆祝女性的集体力量。
耐克全球女性品牌副总裁Liz Weldon表示，“‘Goddess Awakened’代表耐克女子正式进入新纪元。当下，耐克品牌应当成为一个大平台，透过社群视角赞美和赋能女性，为她们提供自我表达和展示创造力的机会。”Weldon说：“我们认为支持女性的最好方式之一就是为她们提供空间，让她们能感到自己是被关注、被包容的，能感受到自己也是群体中的一员。”
活动的高光时刻是Parris Goebel编导并领舞的40分钟舞蹈表演，由30多名耐克运动员和合作伙伴共同呈现。表演灵感来自古希腊胜利女神Nike，激发观众挖掘并释放自己内心的力量，并与同伴相互支持成长。
“纵观历史，女性一直被告知应该如何做事，如何说话，如何感受——今晚我们要打破这些束缚，以集体的名义，让外界听到我们，看到我们。”Goebel说。她还通过给观众写信，为当晚表演定下基调。“对我来说，没有比跳舞更好的表达方式来诠释这一刻的爱、悲伤、女性的力量，我很感激与耐克的合作，给予我这样一个真实又具有意义的舞台，来实现这一切。“
从现场观众的穿着，到即将发布的耐克合作伙伴系列，以及当晚演出中展示的耐克服饰，女性的风格和自我表达贯穿整个活动。其中，耐克与Martine Rose、Yoon Ahn和王逢陈在内的多位合作伙伴即将推出的吸睛作品，也共同编织出一个有灵魂、团结的和自由的故事。
上排从左至右依次为：
造型师Gabriella Karefa-Johnson
足球运动员Leah Williamson
Martine Rose设计师及耐克联名产品合作者Martine Rose
耐克签约瑜伽教练Rebeckah Price
田径运动员Caster Semenya
Feng Chen Wang设计师及耐克联名产品合作者王逢陈
Jacquemus设计师及耐克联名产品合作者Simon Porte Jacquemus
健身运动员及耐克签约教练Tunde Oyeneyin
残疾运动员Oksana Masters
运动员及耐克签约教练Kirsty Godso
中间从左至右依次为：
残疾运动员Scout Bassett
街舞运动员India Sardjoe
编舞家、舞者、艺术家及耐克合作伙伴Parris Goebel
超模Adwoa Aboah
单板滑雪运动员Chloe Kim
下排从左至右依次为：
AMBUSH®设计师及耐克联名产品合作者Yoon Ahn
击剑运动员Ibtihaj Muhammad
“耐克女子所言的新纪元，即为所有女性和运动旅程的每个阶段提供独特的风格和产品。如你所见，耐克女子产品为今晚的造型注入了生命力，展现了女性的生机、快乐和进取。”耐克女子服装产品设计副总裁Tania Flynn说道，“通过为所有形式的运动，为所有不同身材和身份的女性进行创新设计，我们可以为下一代重新定义运动的未来。”
耐克致力于为身体、心灵和生活的方方面面带来一系列创新专业的服务和体验支持。以“Goddess Awakened”为代表的大秀，彰显出耐克当前与未来的决心，即成为她们最大的支持者。