    Air Jordan 10

    元年款发布（1994）

    设计师（TINKER HATFIELD）

    资料来源（耐克档案）

    颜色（白/黑 - 浅铁灰）

    元年价格（$125）

    款式代码（130209-101）

    Air Jordan 10

    元年款发布（1994）

    设计师（TINKER HATFIELD）

    资料来源（耐克档案）

    颜色（白/黑 - 浅铁灰）

    元年价格（$125）

    款式代码（130209-101）

    Air Jordan 10 复刻版和元年款典藏系列

    斗士回归

    即使是最忠实的粉丝也鲜为人知的事，随着20世纪90年代中期的临近，Michael Jordan仍渴望完成一些未完成的事业。尽管Air Jordan 10是在他暂别篮坛期间设计的，但MJ在1994-95赛季穿着AJ 10及时复出，而他临时的球衣号码45被醒目地绣在了鞋帮侧面。

    来自耐克历史档案馆

    致敬之作

    Air Jordan 10最初是为致敬Jordan而设计的。该鞋款在中底采用了全掌气垫技术，鞋底还加入了灵活凹槽，提供了更好的抓地力。如同该系列的前九代鞋款一样，AJ 10的出众性能在球场上展现得淋漓尽致。而Michael Jordan也用他的复出首战证明了这一点，在1995年 3月28日对阵纽约的比赛中砍下55分，之后这场经典战役也被称为“Double Nickel”之战。

    配色

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