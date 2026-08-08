Air Jordan 10 复刻版和元年款典藏系列

Air Jordan 10最初是为致敬Jordan而设计的。该鞋款在中底采用了全掌气垫技术，鞋底还加入了灵活凹槽，提供了更好的抓地力。如同该系列的前九代鞋款一样，AJ 10的出众性能在球场上展现得淋漓尽致。而Michael Jordan也用他的复出首战证明了这一点，在1995年 3月28日对阵纽约的比赛中砍下55分，之后这场经典战役也被称为“Double Nickel”之战。