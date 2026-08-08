Air Jordan 12 复刻版和元年款典藏系列

Air Jordan 12
元年款发布（1996）
设计师（TINKER HATFIELD）
资料来源（耐克档案）
颜色（白/黑-出租车黄）
元年价格（$135）
款式代码（130690-101）
Air Jordan 12
元年款发布（1996）
设计师（TINKER HATFIELD）
资料来源（耐克档案）
颜色（白/黑-出租车黄）
元年价格（$135）
款式代码（130690-101）
斗志，热到发烫
Michael Jordan为1996-1997赛季带来了名副其实的“热度”，也为篮球史上最具变革性的时刻之一奠定了基础。在NBA总决赛的第五场比赛中，Jordan进行了著名的“流感比赛”，尽管高烧近40度，但他依然以非凡表现拿下38分、7个篮板和5次助攻。正因他永不枯竭的动力与拼搏精神，再次帮助球队夺得总冠军，并为AJ 12的技术和设计提供了灵感。
来自耐克历史档案馆
为闪耀而生
AJ 12于1996年推出，由Tinker Hatfield设计，元年款采用的黑白配色，灵感来源于日本国旗。这一设计成功续写了Air Jorda系列的传奇精神，因此迅速成为收藏家们的心头好。1997年，AJ 12推出了红色配色款，并在2003年、2009年和2016年推出其他配色的复刻版本。