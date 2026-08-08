Air Jordan 12 复刻版和元年款典藏系列

Michael Jordan为1996-1997赛季带来了名副其实的“热度”，也为篮球史上最具变革性的时刻之一奠定了基础。在NBA总决赛的第五场比赛中，Jordan进行了著名的“流感比赛”，尽管高烧近40度，但他依然以非凡表现拿下38分、7个篮板和5次助攻。正因他永不枯竭的动力与拼搏精神，再次帮助球队夺得总冠军，并为AJ 12的技术和设计提供了灵感。