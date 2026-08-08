Air Jordan 13 复刻版和元年款典藏系列

为了让球员体验如猫科动物般的灵敏迅疾，Air Jordan 13采用了碳纤维板和Zoom Air气垫等创新技术。在MJ即将迎来他作为冠军的第二个退役时代，AJ 13共推出了七款元年配色鞋。这款鞋在2004年发售了复刻版，并分别推出了男款和女款的新限量配色(包括高帮和低帮版本)。随后又在2006年、2011年、2013年、2014年和 2015年进行了多次复刻。此外，元年款还出现在Spike Lee 1998年执导的影片《单挑》中，由Denzel Washington饰演的 Jake Shuttlesworth角色穿着登场，并让其2013年的复刻版鞋款获得了 “Black Toe” 称号。