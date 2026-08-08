Air Jordan 13 复刻版和元年款典藏系列

Air Jordan 13
元年款发布（1997）
设计师（TINKER HATFIELD）
资料来源（耐克档案）
颜色（黑/校园红）
元年价格（$150）
款式代码（136002-062）
Air Jordan 13
元年款发布（1997）
设计师（TINKER HATFIELD）
资料来源（耐克档案）
颜色（黑/校园红）
元年价格（$150）
款式代码（136002-062）
黑豹制霸全场
Michael Jordan因其在赛场上出神入化、凌厉迅猛的表现而赢得了“黑豹”昵称，他往往能让对手猝不及防、乱作一团。在1997-1998赛季，Jordan凭借独具一格的高超球技不断战胜对手，制霸赛场。黑豹凌厉迅猛的性质也为设计师Tinker Hatfield提供了设计灵感，Air Jordan 13由此诞生——包含独特的全息猫眼设计和外底类似猎豹爪印的造型。
来自耐克历史档案馆
打破常规
为了让球员体验如猫科动物般的灵敏迅疾，Air Jordan 13采用了碳纤维板和Zoom Air气垫等创新技术。在MJ即将迎来他作为冠军的第二个退役时代，AJ 13共推出了七款元年配色鞋。这款鞋在2004年发售了复刻版，并分别推出了男款和女款的新限量配色(包括高帮和低帮版本)。随后又在2006年、2011年、2013年、2014年和 2015年进行了多次复刻。此外，元年款还出现在Spike Lee 1998年执导的影片《单挑》中，由Denzel Washington饰演的 Jake Shuttlesworth角色穿着登场，并让其2013年的复刻版鞋款获得了 “Black Toe” 称号。