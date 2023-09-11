    Air Jordan 14

    元年款发布（1998）

    设计师（TINKER HATFIELD）

    资料来源（耐克档案）

    颜色（白/黑-校园红）

    元年价格（$150）

    款式代码（136011-102）

    Air Jordan 14

    元年款发布（1998）

    设计师（TINKER HATFIELD）

    资料来源（耐克档案）

    颜色（白/黑-校园红）

    元年价格（$150）

    款式代码（136011-102）

    Air Jordan 14 复刻版和元年款典藏系列

    意想不到的传奇之作

    1998年总决赛期间，Michael Jordan穿着首次亮相的Air Jordan 14，凭借传奇的“Last Shot”带领球队再一次赢得了总冠军。在比赛前，设计师Tinker Hatfield曾向MJ提供了AJ 14的早期原型鞋，让他先忍住別穿，但由于MJ太喜欢这双鞋，还是穿着它们踏上了赛场，更拿下了人生中的第六个也是最后一个总冠军。这也成功让Air Jordan 14成为了篮球历史上意义非凡的重要组成部分。

    来自耐克历史档案馆

    史诗般的最后一投

    1998年发行的 AJ 14，其舒适性堪称Air Jordan系列的典范。与之前的发行款不同的是它所采用的革新技术：低帮设计，搭配双Zoom缓震气垫以及外底采用透气网眼设计，专为迅疾表现打造；同时，这款鞋在设计之初，将其设想为一辆车，或者说将一辆车想象为这双鞋子，并采用了Jumpman标志，来强调高级感与速度感的结合。在帮助芝加哥公牛队获得第六个总决赛冠军后，MJ以王者姿态退役，但Air Jordan系列仍在续写篮球传奇。

    配色

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