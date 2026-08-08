Air Jordan 14 复刻版和元年款典藏系列

1998年发行的 AJ 14，其舒适性堪称Air Jordan系列的典范。与之前的发行款不同的是它所采用的革新技术：低帮设计，搭配双Zoom缓震气垫以及外底采用透气网眼设计，专为迅疾表现打造；同时，这款鞋在设计之初，将其设想为一辆车，或者说将一辆车想象为这双鞋子，并采用了Jumpman标志，来强调高级感与速度感的结合。在帮助芝加哥公牛队获得第六个总决赛冠军后，MJ以王者姿态退役，但Air Jordan系列仍在续写篮球传奇。