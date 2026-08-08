Air Jordan 16 复刻版和元年款典藏系列

在2001-2002赛季初，Michael Jordan仍在适应他作为华盛顿奇才队总裁的角色。新设计师以MJ这段转型经历为灵感，创新采用了可拆卸式的磁扣鞋罩设计，让Air Jordan 16从适应球场的功能型鞋款，能灵活转变为潮流时尚单品。而正是在这个过程中，Jordan于2001年的季前赛期间再次震惊世界——以球员身份加入华盛顿奇才队，更使得这个设计尤为贴切。