Air Jordan 16 复刻版和元年款典藏系列

Air Jordan 16
元年款发布（2001）
设计师(WILSON SMITH III)
资料来源（耐克档案）
颜色（黑/校园红）
元年价格（$150）
款式代码（136059-061）
Air Jordan 16
元年款发布（2001）
设计师(WILSON SMITH III)
资料来源（耐克档案）
颜色（黑/校园红）
元年价格（$150）
款式代码（136059-061）
变革球场时尚风潮
在2001-2002赛季初，Michael Jordan仍在适应他作为华盛顿奇才队总裁的角色。新设计师以MJ这段转型经历为灵感，创新采用了可拆卸式的磁扣鞋罩设计，让Air Jordan 16从适应球场的功能型鞋款，能灵活转变为潮流时尚单品。而正是在这个过程中，Jordan于2001年的季前赛期间再次震惊世界——以球员身份加入华盛顿奇才队，更使得这个设计尤为贴切。
来自耐克历史档案馆
无可置疑的飞人风范
尽管可拆卸式磁性鞋套成为了AJ 16的标志，但这款鞋仍沿用了Air Jordan系列中的经典设计，例如鞋头的漆面设计、半透明橡胶外底等元素，都旨在向历代精髓致敬，再加上新的设计元素融入，让这款鞋与Jordan回归事件，一同震惊了世界。