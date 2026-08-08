Air Jordan 17 复刻版和元年款典藏系列

Air Jordan 17
元年款发布（2002）
设计师(WILSON SMITH III)
资料来源（耐克档案）
颜色（白/校园红 - 炭灰）
元年价格（$200）
款式代码（302720-161）
Air Jordan 17
元年款发布（2002）
设计师(WILSON SMITH III)
资料来源（耐克档案）
颜色（白/校园红 - 炭灰）
元年价格（$200）
款式代码（302720-161）
篮筐下的魔法再现
在2001-2002 NBA赛季，经历了二次退役的MJ重返赛场，并作为华盛顿奇才队的球员登场。为了致敬他的回归，耐克请回了设计师Wilson Smith三世来打造这款特别的Air Jordan。为了表现出MJ的空中魔法和即兴而起的飞翔能力，AJ 17从爵士乐的即兴创作中汲取了设计灵感。随着AJ 17的设计启动，Jordan还签下了品牌首位音乐家——爵士乐手Mike Phillip。
来自耐克历史档案馆
灌注流畅动力
受爵士乐即兴创作的启发，Smith将流畅线条作为AJ 17的主要设计，并在鞋眼片上点缀了乐符元素。为了同时兼顾性能与型格，这款鞋子在科技上采用了Zoom Air气垫、全掌型稳定片和TPU脚后跟稳定器。作为迄今为止AJ系列最昂贵的鞋款，AJ 17的元年款价格为200 美元。同时，创新的鞋盒设计也体现对音乐灵感的贯彻—— AJ 17被放置在类似爵士音乐家的金属旅行箱中，还附赠了一张介绍鞋子研制过程的光盘。