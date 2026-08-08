Air Jordan 17 复刻版和元年款典藏系列

受爵士乐即兴创作的启发，Smith将流畅线条作为AJ 17的主要设计，并在鞋眼片上点缀了乐符元素。为了同时兼顾性能与型格，这款鞋子在科技上采用了Zoom Air气垫、全掌型稳定片和TPU脚后跟稳定器。作为迄今为止AJ系列最昂贵的鞋款，AJ 17的元年款价格为200 美元。同时，创新的鞋盒设计也体现对音乐灵感的贯彻—— AJ 17被放置在类似爵士音乐家的金属旅行箱中，还附赠了一张介绍鞋子研制过程的光盘。