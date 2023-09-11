    Air Jordan 18

    元年款发布（2002）

    设计师(TATE KUERBIS)

    资料来源（耐克档案）

    颜色（黑/ SPORT ROYAL）

    元年价格（$175）

    款式代码（305869-041）

    Air Jordan 18

    元年款发布（2002）

    设计师(TATE KUERBIS)

    资料来源（耐克档案）

    颜色（黑/ SPORT ROYAL）

    元年价格（$175）

    款式代码（305869-041）

    Air Jordan 18 复刻版和元年款典藏系列

    永不磨灭的传奇

    2003年4月16日，Michael Jordan以华盛顿奇才队球员的身份，在费城结束了他职业生涯的最后一场NBA比赛，全场为他起立鼓掌长达三分钟。穿着Air Jordan 18的他颇具王者风范，这双鞋借鉴了几款备受赞誉的早期篮球鞋，以展现Jordan不可思议的传奇。AJ 18再次汲取了意大利设计和高端跑车的灵感，融合了流畅的赛车线条、F1 赛车和赛车鞋的细节，以及精致的意大利皮鞋的缝制工艺。

    来自耐克历史档案馆

    贵族风范

    AJ 18展现了贵族气质，采用绒面革和皮革等优质材料，并推出了三种高雅配色鞋款。其中，“Black Royal” 鞋款附赠了一把用于擦拭黑色麂皮的刷子、一条清洁毛巾，以及一本《Air Jordan 18 Driver's Manual》手册。作为 MJ 在篮球场上最后一次穿着的Air Jordan，AJ 18体现出了这位传奇人物对于即使是微小细节也不妥协的标准。

    配色

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