Air Jordan 18 复刻版和元年款典藏系列

2003年4月16日，Michael Jordan以华盛顿奇才队球员的身份，在费城结束了他职业生涯的最后一场NBA比赛，全场为他起立鼓掌长达三分钟。穿着Air Jordan 18的他颇具王者风范，这双鞋借鉴了几款备受赞誉的早期篮球鞋，以展现Jordan不可思议的传奇。AJ 18再次汲取了意大利设计和高端跑车的灵感，融合了流畅的赛车线条、F1 赛车和赛车鞋的细节，以及精致的意大利皮鞋的缝制工艺。