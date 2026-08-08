Air Jordan 20 复刻版和元年款典藏系列

Air Jordan 20
元年款发布（2005）
设计师(TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
资料来源（耐克档案）
颜色（白/黑-红）
元年价格（$175）
款式代码（310455-101）
Air Jordan 20
元年款发布（2005）
设计师(TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
资料来源（耐克档案）
颜色（白/黑-红）
元年价格（$175）
款式代码（310455-101）
两个十年，印证伟大
经过20年的球鞋发展，2005年的Michael Jordan和Jordan品牌实现了前所未有的成就。他们激励了全球数百万的球员，铸造了不朽的传奇，并赋予了“伟大”一词全新含义。为了见证这一辉煌时刻，一双特别的球鞋应运而生。为了纪念这两个具有变革意义的十年，Jordan 找到了他的老友Tinker Hatfield，重新点燃了两人之间曾创造并重塑现代球鞋市场的合作伙伴关系。
来自耐克历史档案馆
称得上传奇之名
在设计Air Jordan系列20周年鞋款时，Hatfield力求讲述MJ的人生故事。他在鞋面上嵌入了超过200个图案，栩栩如生地展现了Jordan从童年时期到职业生涯，这一段无与伦比的传奇旅程。鞋子的侧面还有69个凹点，这是为了纪念MJ得分最高的那场比赛。为了打造出一款能象征MJ这位伟大运动员自传的球鞋，Tinker倾尽心力，而AJ 20也的确交出了一幅合格的答卷。