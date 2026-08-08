Air Jordan 20 复刻版和元年款典藏系列

经过20年的球鞋发展，2005年的Michael Jordan和Jordan品牌实现了前所未有的成就。他们激励了全球数百万的球员，铸造了不朽的传奇，并赋予了“伟大”一词全新含义。为了见证这一辉煌时刻，一双特别的球鞋应运而生。为了纪念这两个具有变革意义的十年，Jordan 找到了他的老友Tinker Hatfield，重新点燃了两人之间曾创造并重塑现代球鞋市场的合作伙伴关系。