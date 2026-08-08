Air Jordan 6 复刻版和元年款典藏系列

Air Jordan 6的设计灵感来源于MJ的德国跑车启发，散发着速度感与高品质结合的气质。丝滑饱满的鞋帮、半透明的橡胶外底以及可视化气垫，让你从鞋底到鞋带处都可以感受到Tinker Hatfield的设计才能。Air Jordan 6最初于1991年发布，并推出了5种元年款配色，随后在2000年、2002年和2006年再次以复刻版的形式发售。