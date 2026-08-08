Air Jordan 6 复刻版和元年款典藏系列

Air Jordan 6
元年款发布（1991）
设计师（TINKER HATFIELD）
资料来源（耐克档案）
颜色（黑/红外线红）
元年价格（$125）
款式代码（4391）
Air Jordan 6
元年款发布（1991）
设计师（TINKER HATFIELD）
资料来源（耐克档案）
颜色（黑/红外线红）
元年价格（$125）
款式代码（4391）
当之无愧的冠军
Michael Jordan穿着Air Jordan 6带领芝加哥公牛队首次闯入总决赛，并赢得了第一个总冠军头衔。虽然Air Jordan系列早已占据鞋圈榜首，但这一胜利让AJ 6的热度不断升级。随着越来越多的流行文化大咖纷纷上脚，更巩固了AJ 6作为当下最炙手可热的球鞋地位。
来自耐克历史档案馆
经典登场
Air Jordan 6的设计灵感来源于MJ的德国跑车启发，散发着速度感与高品质结合的气质。丝滑饱满的鞋帮、半透明的橡胶外底以及可视化气垫，让你从鞋底到鞋带处都可以感受到Tinker Hatfield的设计才能。Air Jordan 6最初于1991年发布，并推出了5种元年款配色，随后在2000年、2002年和2006年再次以复刻版的形式发售。