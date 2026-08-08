Air Jordan 9 复刻版和元年款典藏系列

凭借简约的鞋面设计和一拉即系鞋带系统，Air Jordan 9一经发售，就成为有史以来最轻且更快响应赛场的Air Jordan鞋款。且受到MJ的国际影响力启发，在最初发售的四种元年款配色鞋中，在鞋底加入了多国语言设计的细节，包括“独立”、“自由”、“运动”和“力量”等短语，来表达篮球这一运动的伟大精神。此鞋款也向MJ的职业生涯的转变表以致敬——Air Jordan 9球员专属款中包括了一款适用于篮球场的鞋，和一款为棒球场增设防滑钉的鞋。