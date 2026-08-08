我们花费数年时间潜心研究这些颗粒，选取恰到好处的尺寸、形状和质感，帮助打造柔软舒适的迈步体验。它的原理是这样的：每当你迈出一步时，这些颗粒便会包裹你的双足，

提供因人而异的缓震体验和支撑效果，推动你不断向前迈进。