Nike Joyride
为何采用颗粒？
它们柔软且弹力十足，在创新缓震系统发挥核心作用，让你迈出的每一步都轻松自在，即便是跑步运动也能轻松驾驭。
柔软升级，出众缓震
我们花费数年时间潜心研究这些颗粒，选取恰到好处的尺寸、形状和质感，帮助打造柔软舒适的迈步体验。它的原理是这样的：每当你迈出一步时，这些颗粒便会包裹你的双足，
提供因人而异的缓震体验和支撑效果，推动你不断向前迈进。
吸收冲击力
吸收冲击力
柔软的迈步体验不仅让双足轻松自在，而且令全身都倍感舒适。相比Nike 以往的泡棉科技，Nike Joyride 的缓震系统可额外吸收更多冲击力。
“
缓震效果真的太棒了……穿起来犹如漫步云端，非常舒服！贴合感也非常出众。恢复跑时我一定会穿上它……我的腿部轻松无比，而且脚感也很舒适。
Nike 俄勒冈集训队距离跑步职业跑者
克雷格·恩格斯
活力十足，一路畅跑
Nike Joyride 专为每一位跑者匠心打造，旨在满足每位跑者不同阶段的需求。它可以帮助双腿和双足保持活力，无论是昨日刚创下长跑纪录还是首次开跑，都能让你迫不及待地想再次起跑。
Nike Joyride 设计历程
Nike 跑步鞋类资深产品经理 Will Moroski 带领我们一起揭秘 Nike Joyride 设计背后的故事，从灵感构思到设计呈现，全方位解锁。
这双鞋款的诞生源自跑者的普遍需求：让跑步轻松自在。这是个极富挑战性的问题，需要疯狂的创意和彻底的创新才能解决。Will Moroski 和他的团队花费数年时间，在研究中发现乐趣，并成功找到了解决方法。
“
每位跑者都面临相同的问题：双足落地时产生的冲击力。我们需要一个全新的缓震系统来解决这个问题。
Nike 跑步鞋类资深产品经理
Will Moroski