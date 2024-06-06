科比教我们努力付出，我们一心绝无保留。这也将是我们对待生命中所热爱的事该有的态度。今天是这样，以后的每一天也都会一样。
科比教我们努力付出，我们一心绝无保留。
这也将是我们对待生命中所热爱的事该有的态度。
今天是这样，以后的每一天也都会一样。
科比·布莱恩特用他传奇的一生，诠释了对篮球无与伦比的热爱，
更用曼巴精神激励了一代又一代球迷；而对科比最好的纪念，
就是将曼巴精神付诸行动，带着曼巴精神无畏前行，去成为更好的自己。
在科比看来，一切挑战都是取得成功的催化剂
曼巴精神的内核，就在于不断追求更好的自己。
现在，跟上我们的步伐，选择你感兴趣的曼巴挑战，去磨砺球技，
去感受自己前所未有的力量，去挑战自己从未驾驭过的速度。
真正的曼巴精神在哪儿，在不同的挑战中找答案。
热爱、坚韧、决绝、⽆畏、乐观，科比致力于在球场和生活中践行这些价值观，更激励下一代变得更好。让我们一起，走进全球科比门徒的内心世界，感受曼巴精神的无尽力量。
科比·布莱恩特用他传奇的一生，诠释了对篮球无与伦比的热爱，更用曼巴精神激励了一代又一代球迷；而对科比最好的纪念，就是将曼巴精神付诸行动，带着曼巴精神无畏前行，去成为更好的自己。
在科比看来，一切挑战都是取得成功的催化剂
曼巴精神的内核，就在于不断追求更好的自己。现在，跟上我们的步伐，选择你感兴趣的曼巴挑战，去磨砺球技，去感受自己前所未有的力量，去挑战自己从未驾驭过的速度。真正的曼巴精神在哪儿，在不同的挑战中找答案。
RISE ACADEMY小程序，为球手准备了曼巴课堂，领略科比的篮球精髓，在不断的训练中，精进篮球技艺，去成为更好的球员。
每一双曼巴战靴，都见证了科比的传奇征程
如果你是科比的球迷，那么你一定对他的球鞋如数家珍。科比将自己杰出的天赋、对细节的苛求、对荣誉的渴望及超强的表现欲，淋漓尽致地呈现于球鞋上。让我们一同走进曼巴博物馆，回顾那些经典战靴，重温科比在球场上的辉煌岁月。
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中国，是科比的第二故乡
作为中国球迷的老朋友，科比见证和激励了一代又一代年轻球迷和球员的成长，为这些热爱篮球的执着少年，将曼巴火种带入耐高联赛。今天，年轻无畏的少年，在一生只有一次的耐高舞台奋勇拼搏，将曼巴精神传遍中国的每个角落。现在，让我们一同前往耐高现场，见证曼巴精神在中国传承。
每一双曼巴战靴，都见证了科比的传奇征程
如果你是科比的球迷，那么你一定对他的球鞋如数家珍。
科比将自己杰出的天赋、对细节的苛求、对荣誉的渴望及超强的表现欲，淋漓尽致地呈现于球鞋上。
让我们一同走进曼巴博物馆，回顾那些经典战靴，重温科比在球场上的辉煌岁月。
中国，是科比的第二故乡
作为中国球迷的老朋友，科比见证和激励了一代又一代年轻球迷和球员的成长，
为这些热爱篮球的执着少年，将曼巴火种带入耐高联赛。今天，年轻无畏的少年，
在一生只有一次的耐高舞台奋勇拼搏，将曼巴精神传遍中国的每个角落。
现在，让我们一同前往耐高现场，见证曼巴精神在中国传承。