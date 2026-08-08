0822 MAMBA TEST

“永远要强过昨天的自己，这是一场无尽的征程。”一一科比·布莱恩特
曼巴精神一直激励着我们不断向前，而对科比最好的致敬，就是用行动践行曼巴精神。
走进曼巴殿堂，用行动，向传奇致敬。

致敬传奇