无畏：失败只是暂时的
科比对无畏的定义是：尝试新鲜事物，即使失败后仍敢于再次发起挑战的勇气。失败不可怕，重要的是决不放弃，一次又一次地继续挑战。想要成为最出色的自己，就绝对不能畏惧失败。萨布丽娜·约内斯库和德文·布克便是无畏精神的最好证明。
在备受期待的新秀赛季的第二场比赛，萨布丽娜·约内斯库就遭遇了极其严重的脚踝伤病。这对任何球员而言都是种毁灭性的打击。康复进程也从来绝非易事，但遵循着导师科比的曼巴精神，约内斯库最终选择了直面恐惧，重新回到赛场。
德文·布克自始至终在篮球生涯里保持着无畏的态度，他绝不会放过任何一次机会。在新秀赛季第一次与科比交手时，他就尝试和科比针锋相对。也正是这样的曼巴精神让布克和科比一样，成为了联盟中仅有的6位单场得分超过70分的球员之一。约内斯库和布克都是具有无畏品质的运动员中的杰出典范，他们取得的成就便是无畏的最好证明。每当他们踏上球场，就是对曼巴精神本身的一种致敬。
新锐艺术家穆磊觉得：艺术和打球一样，做自己舒服的事儿，反而会让自己恐慌。如同科比在球场内外不停地打破以及重塑自我，穆磊也勇敢地走出自己的舒适圈，从传统油画转到新媒体艺术创作，在不断突破自身边界的过程中，他就没怎么怕过。
恐惧能令人麻痹，但在正确的引导下，恐惧也能让人得到释放。直面自身的恐怖，清晰地认知和接受它们。因为一旦坦然接受了那些令你恐惧的东西，它们便不足以再对你产生威胁。今天，在科比的影响下，越来越多的人们，用无畏的心态面对一切，将恐惧转化为前进的力量。
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