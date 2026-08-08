在备受期待的新秀赛季的第二场比赛，萨布丽娜·约内斯库就遭遇了极其严重的脚踝伤病。这对任何球员而言都是种毁灭性的打击。康复进程也从来绝非易事，但遵循着导师科比的曼巴精神，约内斯库最终选择了直面恐惧，重新回到赛场。



德文·布克自始至终在篮球生涯里保持着无畏的态度，他绝不会放过任何一次机会。在新秀赛季第一次与科比交手时，他就尝试和科比针锋相对。也正是这样的曼巴精神让布克和科比一样，成为了联盟中仅有的6位单场得分超过70分的球员之一。约内斯库和布克都是具有无畏品质的运动员中的杰出典范，他们取得的成就便是无畏的最好证明。每当他们踏上球场，就是对曼巴精神本身的一种致敬。