乐观：把挫折视作机遇
科比对乐观的定义是：不论眼前面临多大的挑战，始终保持自信和积极的态度。让我们通过运动员和球迷们的亲身经历，看他们是如何借助曼巴精神来度过这极具挑战的一年。
你总能在那些成功的球员身上看到乐观的特质，它的真谛就是在任何情况下保持积极并全力以赴，对所有可能的结果做好心理准备，泰然处之。不论对在2018-2019年背靠背赢下美国网球公开赛和澳大利亚网球公开赛，持续追逐大满贯头衔的大坂直美，还是对加盟湖人后立即遭遇联赛停摆的的安东尼·戴维斯来说，失败与挑战的另一半是机会和潜力。科比教会了他们和全世界的运动员：乐观是自信的一种体现，只要愿意付出努力，最终一定会收获回报。
即便被命运夺去了双腿，他也能去到他想去的任何地方。面对困境时的乐观，便是曼巴精神给予“科比男孩”李安强最大的力量。如今，他想用科比给他的力量，去鼓舞更多人真正站起来，去做任何自己想做的事。
不断挖掘事情积极的一面，敢于直面挑战并将其克服，这是那些成功者独有的能力。我们不可能赢下生命中的每一场比赛，重要的是面对失败的态度和从中汲取的经验，渴望更刻苦训练的意志和再一次踏上球场战斗的愿望，这便是曼巴精神的意义所在。
开启曼巴挑战，践行曼巴精神
选择你感兴趣的曼巴挑战，去磨砺球技，去感受自己从未有过的力量，去挑战自己从未驾驭过的速度。在追求更强自我的道路上，不断践行曼巴精神。
RISE ACADEMY小程序，为球手准备了曼巴课堂，领略科比的篮球精髓，在不断的训练中，精进篮球技艺，去成为更好的球员。
在不同城市的曼巴球场，形式多样的曼巴比赛、训练和挑战即将轮番上阵。是时候拿出你的行动，在场上践行曼巴精神。