你总能在那些成功的球员身上看到乐观的特质，它的真谛就是在任何情况下保持积极并全力以赴，对所有可能的结果做好心理准备，泰然处之。不论对在2018-2019年背靠背赢下美国网球公开赛和澳大利亚网球公开赛，持续追逐大满贯头衔的大坂直美，还是对加盟湖人后立即遭遇联赛停摆的的安东尼·戴维斯来说，失败与挑战的另一半是机会和潜力。科比教会了他们和全世界的运动员：乐观是自信的一种体现，只要愿意付出努力，最终一定会收获回报。