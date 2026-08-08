“决绝就是不走捷径，成功要一步一步走。”是德文·布克从偶像科比身上学到的最重要的事情，也是布克对比赛所坚持的信念。对德文·布克来说，决绝意味着在球场上跟自己较劲，通往伟大的征程没有捷径，定下一个目标，并为这个目标而不惜付出一切。