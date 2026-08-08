决绝：持续不断的突破
科比对决绝的定义是：信奉汗水和付出，与信奉成就一样重要。在追求伟大的道路上，始终抱有耐心；尝试，再尝试，持续不断的突破自我。而德文·布克便是决绝的最好证明。
“决绝就是不走捷径，成功要一步一步走。”是德文·布克从偶像科比身上学到的最重要的事情，也是布克对比赛所坚持的信念。对德文·布克来说，决绝意味着在球场上跟自己较劲，通往伟大的征程没有捷径，定下一个目标，并为这个目标而不惜付出一切。
面对一路的阻碍与挫折，Monster女篮创始人小七&沈丛，从未放弃过新的尝试；以决绝的态度，突破一切质疑，为那些“球场孤儿”们，找到一起战斗的地方，借助曼巴精神，去帮助更多女生打好篮球。
信奉汗水和付出，与信奉成就一样重要。科比的决绝精神，正启迪每位运动员乃至全世界的人们，在追求个人成就的道路上，始终抱有耐心。尝试，再尝试，突破，再突破；任何时候，都不要给自己找借口，投入到每一分一毫的过程中，势必做到更强。
DEAR KOBE：
你说过：“我知道洛杉矶凌晨四点的样子。”
对我来说，我也知道百米赛道每个时间的样子，更不会忘每次训练超越上一次成绩的瞬间。
- 苏炳添
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