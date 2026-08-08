坚韧：塑就强大内心
科比对坚韧的定义是：永不屈服，以强大的内心应对每一个挫折与挑战，并从失败中强势归来。在科比20年的职业生涯中，坚韧的内心给予他不懈的动力，在追逐伟大的征程中不断前进。在致敬曼巴系列活动期间，与安东尼·戴维斯一起，感受科比坚韧的内心力量。
科比的职业生涯并非一帆风顺。无论是从年少成名的三连冠，率领球队复兴紫金王朝，到遭遇跟腱伤病，期间总是伴随着大大小小的低谷，但科比总能以坚韧的内心克服失利、伤病等一切困难与挑战，以最饱满的斗志，向着冠军这一终极目标不断前进。
对加盟湖人后联赛因大环境情影响停摆的安东尼·戴维斯而言，科比坚韧的曼巴精神是自己突破困境、赢得冠军的最大动力。“不管遇到多少挑战，有多少坎坷与障碍，你都要找到方法到达终点，实现目标。回报会因为你的付出而变得更甜蜜。”作为科比曼巴精神的传承者，安东尼·戴维斯也将带着曼巴精神，为赢得总冠军而全力以赴。
是科比让吴易昺明白：只要真的想赢，身体上的疼痛就算不了什么。这个承担着中国网坛希望的大男孩，正以坚韧的内心同伤病和挫折作战。他已经迫不及待地想向世界证明，自己不会被伤病和质疑轻松打垮，属于他的时刻即将到来。
坚韧，正鼓舞着全世界运动员和球迷在逆境中持续前进，更将曼巴精神的烙印传遍每个角落，无论球场内外，这些现役及新生代运动员总能以坚韧引领内心，向着自己的目标不断前行。
开启曼巴挑战，践行曼巴精神
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