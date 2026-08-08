科比的职业生涯并非一帆风顺。无论是从年少成名的三连冠，率领球队复兴紫金王朝，到遭遇跟腱伤病，期间总是伴随着大大小小的低谷，但科比总能以坚韧的内心克服失利、伤病等一切困难与挑战，以最饱满的斗志，向着冠军这一终极目标不断前进。

对加盟湖人后联赛因大环境情影响停摆的安东尼·戴维斯而言，科比坚韧的曼巴精神是自己突破困境、赢得冠军的最大动力。“不管遇到多少挑战，有多少坎坷与障碍，你都要找到方法到达终点，实现目标。回报会因为你的付出而变得更甜蜜。”作为科比曼巴精神的传承者，安东尼·戴维斯也将带着曼巴精神，为赢得总冠军而全力以赴。