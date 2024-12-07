秋冬多彩新装备：无论去哪都舒适尽兴
Hi，好久不见我的伙伴！
虽然没有天天见面，但 Nike 依然在天气渐冷的季节，为你带来了人气运动装备，
为你的秋冬增添一份温暖、一抹色彩，
不管在运动场上还是浪漫街头，都能先人一步上身新品好物，快来一探究竟！
Nike G.T. Cut Academy EP
男/女实战篮球鞋
上脚实战利器，在秋冬的体育馆或公园，自信迎战！鞋款独特设计旨在为后撤步跳投、空切或其他制胜战术创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，多款潮流配色让无论技术还是颜值都制霸球场！
KD17 "Aunt Pearl" EP
杜兰特男子篮球鞋
像凯文·杜兰特那般全力以赴，成就不凡，前足搭载 Air Zoom 缓震配置，带来出众起步表现； 结合后跟 Nike Air 缓震配置，助你在关键时刻纵横球场，灵活防守，轻松扭转赛事
Nike Dunk Low
女子运动鞋
Nike Dunk Low 女子运动鞋采用醒目撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿！上脚复古经典鞋款，搭配粉绿清新撞色，玩转秋冬甜酷满分OOTD，穿出你的理想造型！
Jordan Stadium 90
女子运动鞋老爹鞋
撷取 AJ1 和 AJ5 的标志性元素，搭配现代结构和出色缓震配置，兰花紫配色焕新经典佳作，兼顾寒冷天气出行的耐穿性与舒适性。老爹鞋鞋形与复古秋冬季节也更适配哦
Jordan Spizike Low
大童运动鞋
致敬斯派克·李在联结好莱坞与篮球运动、提升二者的文化影响力方面的贡献，漫画感大胆配色，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足孩子的出行日常需求，尽情玩转秋冬街头
Air Jordan 11 Retro "Legend Blue"
复刻男子运动鞋
标志性蓝白配色强势回归。利落漆皮挡泥片巧搭半透明外底，增添休闲风范。此外，鞋底搭载全掌型 Air 缓震配置，堪称鞋款点睛之笔。不管搭配运动裤或休闲裤，都是秋冬穿搭的好选择。
Nike G.T. Cut AcademyEP
男/女实战篮球鞋
上脚实战利器，在秋冬的体育馆或公园，自信迎战！鞋款独特设计旨在为后撤步跳投、空切或其他制胜战术创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，多款潮流配色让无论技术还是颜值都制霸球场！
KD17 "Aunt Pearl" EP
杜兰特男子篮球鞋
像凯文·杜兰特那般全力以赴，成就不凡，前足搭载 Air Zoom 缓震配置，带来出众起步表现； 结合后跟 Nike Air 缓震配置，助你在关键时刻纵横球场，灵活防守，轻松扭转赛事。
Nike Dunk Low
女子运动鞋
Nike Dunk Low 女子运动鞋采用醒目撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿！上脚复古经典鞋款，搭配粉绿清新撞色，玩转秋冬甜酷满分OOTD，穿出你的理想造型！
Jordan Stadium 90
女子运动鞋老爹鞋
撷取 AJ1 和 AJ5 的标志性元素，搭配现代结构和出色缓震配置，兰花紫配色焕新经典佳作，兼顾寒冷天气出行的耐穿性与舒适性。老爹鞋鞋形与复古秋冬季节也更适配哦。
Jordan Spizike Low
大童运动鞋
致敬斯派克·李在联结好莱坞与篮球运动、提升二者的文化影响力方面的贡献，漫画感大胆配色，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足孩子的出行日常需求，尽情玩转秋冬街头。
Air Jordan 11 Retro "Legend Blue"
复刻男子运动鞋
标志性蓝白配色强势回归。利落漆皮挡泥片巧搭半透明外底，增添休闲风范。此外，鞋底搭载全掌型 Air 缓震配置，堪称鞋款点睛之笔。不管搭配运动裤或休闲裤，都是秋冬穿搭的好选择。