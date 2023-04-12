    全新Nike Dri-FIT ADV导湿速干系列，尽管去流汗

    运动起来的念头如此宝贵
    可不能轻易被那些夏天的小烦恼打败
    想知道怎样才能不被烈日阻挡我们的进步？

    解锁夏日装备
    全新Nike Dri-FIT ADV导湿速干系列，尽管去流汗

    干爽上阵，痛快练到底

    那些证明你夏天战绩的热汗
    可不能拖累你继续进步的心
    让汗水快速挥发，而实力尽情发挥

    选购Dri-FIT ADV装备

    「Nike Dri-FIT ADV」导湿速干系列

    动起来，哪怕一小步

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    Nike Pro Dri-FIT ADV男子背心

    导湿速干面料与出众工艺巧妙结合，科学透气设计
    提升透气性，轻盈弹性面料结合下摆弧形设计，
    助你在训练或比赛中畅动无拘。

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    Nike Dri-FIT男子跑步短裤

    速干面料令身体时刻保持舒爽，
    质感轻盈，随行而动，
    塑就自如无拘的运动体验。

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