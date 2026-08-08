全新Nike Dri-FIT ADV导湿速干系列，尽管去流汗

运动起来的念头如此宝贵
可不能轻易被那些夏天的小烦恼打败
想知道怎样才能不被烈日阻挡我们的进步？

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全新Nike Dri-FIT ADV导湿速干系列，尽管去流汗, 干爽上阵，痛快练到底

干爽上阵，痛快练到底

那些证明你夏天战绩的热汗
可不能拖累你继续进步的心
让汗水快速挥发，而实力尽情发挥

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动起来，哪怕一小步

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全新Nike Dri-FIT ADV导湿速干系列，尽管去流汗, Nike Pro Dri-FIT ADV男子背心

Nike Pro Dri-FIT ADV男子背心

导湿速干面料与出众工艺巧妙结合，科学透气设计
提升透气性，轻盈弹性面料结合下摆弧形设计，
助你在训练或比赛中畅动无拘。

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全新Nike Dri-FIT ADV导湿速干系列，尽管去流汗, Nike Dri-FIT男子跑步短裤

Nike Dri-FIT男子跑步短裤

速干面料令身体时刻保持舒爽，
质感轻盈，随行而动，
塑就自如无拘的运动体验。

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全新Nike Dri-FIT ADV导湿速干系列，尽管去流汗
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