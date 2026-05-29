mercurial
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新一代Mercurial，破风而来。

全速出击，各展神技

Superfly疾速响应，Vapor灵动驰骋。
6月1日，速来体验。

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mercurial, 为全速冲刺打造

Mercurial Superfly

为全速冲刺打造

新一代Air Zoom科技，引爆骇人疾速，对手唯一能做的，就是看着你从眼前消失。

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mercurial, 为高频变向打造

Mercurial Vapor

为高频变向打造

耐克史上超轻科技加持，再狭小的空间，也能甩开对手，绝尘而去。

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